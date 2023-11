PARADOX. Etnia romă are cea mai mare creștere a natalității și cea mai mare rată a deceselor

PARADOX. Etnia roma are cea mai mare crestere a natalitatii si cea mai mare rata a deceselor

Programul romi pentru Romania se adreseaza clasei politice, romilor si institutiilor publice, in cadrul caruia problemele populatiei de romi in Romania si la nivel european sunt intr-un moment critic, mai ales in ce priveste lipsa drepturilor civile, marginalizarea si excluderea sociala timp de secole creand un decalaj intre romi si populatia majoritara. In acest context, la Congresul reprezentantilor comunitatilor de romi din Romania, s- au dezbatut toate punctele vulnerabile pentru a stopa saracia de la o generatie la alta, dupa cum au spus vorbitorii.

La Congres s-a evidentiat faptul ca Romania se confrunta cu un paradox demografic, etnia roma are cea mai mare crestere a natalitatii, dar cu o rata a decesului foarte mare. Zeci de mii de batrani nu se afla inregistrati la medicul de familie, nu exista punct sanitar langa comunitatile rome, lipsa mediatorilor sanitari duce la lipsa preventiei si educatie medicala. Partida Romanilor.

Infiintare a 400 centre sanitare de prim ajutor, unde mediatorii sanitari si asistentii medicali pot fi recrutati dintre cei din comunitate reprezinta una dintre cerintele romilor catre factorii politici de decizie.

Perfectionarea profesionala a mediatorilor sanitari pentru a dobandi expertiza este o alta solutie destinata accesului etniei rome la serviciile de sanatate primara.

Reprezentantii romilor solicita prin acest program si combatarea discriminarii in sistemul de sanatate, iar cadrele medicale sa trateze cu respect si pe cei cu origine etnica roma.

In privinta locuintele romilor, acestea sunt slab dotate, 100.000 de locuinte nu au acte de proprietate, 65.000 nu au acces la reteaua de apa, 75.000 nu au acest la canalizare si 13.000 nu sunt racordate la reteaua electrica. Astfel, se solicita includerea in programe pentru locuinte sociale. La Congres s- a solicitat clasei politice sa aplice programul locuintelor sau enclavelor de romi pentru a obtine drept de proprietate si racordarea la toate serviciile publice, pietruirea de drumuri si asfaltare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny.