Paul Iacob (Rapid): Încercăm să ducem seria de victorii până la final

Fundaşul Paul Iacob a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că Rapid Bucureşti, cu cinci victorii din tot atâtea partide în acest an, vrea să câştige toate partidele până la finalul sezonului regulat pentru a diminua distanţa faţă de ocupanta primului loc în clasamentul Superligii de fotbal, FCSB.

"Ne aşteaptă un meci foarte greu la Iaşi, cu o echipă foarte arătoasă, care, deşi este în subsolul clasamentului, ştim bine că ne-a pus foarte mari probleme când a venit în Giuleşti. Au jucat foarte bine şi fac partide foarte bune. O victorie la Iaşi nu ar însemna o diferenţă de moral, dar ar însemna trei puncte în cursa noastră de a-i ajunge pe cei de la FCSB. Sperăm să îi ajungem, să luăm cât mai multe puncte acum până la sfârşitul campionatului. Noi încercăm să ducem această serie de victorii până la final, ştim că este foarte greu, dar facem tot posibilul la fiecare meci şi consider că se poate câştiga fiecare meci", a declarat Iacob, potrivit Agerpres.

Acesta spune că Rapid este principala contracandidată la titlu a FCSB şi că lupta în play-off va fi acerbă."În momentul de faţă, având în vedere clasamentul, da se poate spune că suntem principala contracandidată la titlu. În iarnă toată lumea sărea cu gura pe noi şi spuneau că nu mai avem nicio şansă şi că nu arătăm de maniera unei campioane, că nu suntem o echipă care emite pretenţii la campionat. Acum toată lumea ne ridică în slăvi. Noi încercăm să ne facem jocul şi să câştigăm. Eu de mult nu am mai văzut un campionat atât de strâns şi la bătălia pentru play-off şi la retrogradare. Cu siguranţă va fi un play-off foarte, foarte încins", a mai spus Paul Iacob.Jucătorii rapidişti şi-ar dori ca derby-ul cu FCSB, din ultima etapă a sezonului regulat să se dispute pe stadionul Giuleşti, şi nu pe Arena Naţională: "Eu aş prefera să jucăm meciul cu FCSB aici în Giuleşti. Ştim foarte bine ce atmosferă se creează aici şi cu siguranţă că ne dorim să jucăm în Giuleşti, dar conducerea are strategia ei şi noi trebuie să jucăm să câştigăm oriunde, cum de altfel am mai câştigat în faţa FCSB".Echipa de fotbal Rapid va întâlni formaţia Poli Iaşi, sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul "Emil Alexandrescu", într-o partidă din cadrul etapei a 27-a a Superligii.