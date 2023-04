Pedro Almodóvar va prezenta noul film la Festivalul de Film de la Cannes

Festivalul de Film de la Cannes va prezenta noul film al lui Pedro Almodóvar. Organizatorii au anunţat marţi, într-un comunicat de presă, că va fi prezentat în avanpremiera mondială "Strange Way of Life", scurtmetraj cu Pedro Pascal şi Ethan Hawke. Filmul va intra şi în selecţia oficială pentru această ediţie a 76-a, la categoria scurtmetraje. Celelalte filme din competiţie vor fi anunţate joi.

„Western filmat în sudul Spaniei, acest scurtmetraj este a doua experienţă a cineastului în limba engleză, după „The Human Voice” realizat în 2020", amintesc organizatorii festivalului, precizând că echipa de filmare va fi de asemenea prezentă.

Festivalul de Film de la Cannes, a cărui ediţie din 2023 va avea loc între 16 şi 27 mai, dezvăluie un rezumat: "Un bărbat traversează călare deşertul care îl desparte de Bitter Creek. El vine să-l viziteze pe şeriful Jake. Acum 25 de ani, şeriful şi Silva, fermierul care vine să-l întâlnească, lucrau împreună ca asasini. Silva îl vizitează sub pretextul reîntâlnirii cu prietenul său din copilărie şi într-adevăr îşi sărbătoresc reunirea, dar a doua zi dimineaţa, şeriful Jake îi spune că motivul călătoriei sale care nu este acela de a merge pe urmele fostei lor prietenii...".

Un obişnuit la Festivalul de Film de la Cannes, Pedro Almodóvar a fost nominalizat de zeci de ori de-a lungul carierei şi a câştigat mai multe premii, în special pentru scenariul la "Volver" în 2006. Regizorul filmelor "Tacones lejanos", "Todo sobre mi madre" şi "La piel que abito" a fost şi preşedintele juriului în 2017.

Ethan Hawke, cunoscut pentru filmele "The Circle of Dead Poets", trilogia "Before Sunrise" sau chiar "Sinister", îi va da replica lui Pedro Pascal. Acest actor chiliano-american are de câţiva ani o multiplicarea de roluri majore în seriale de succes precum "Narcos", "Game of Thrones", "The Mandalorian" şi, cel mai recent, "The Last of Us".