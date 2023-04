Peste 3000 de copii participă la programul 'Micii grădinari'

Peste trei mii de elevi, de la 71 de şcoli din Harghita, s-au înscris pentru a participa la programul "Micii grădinari", derulat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean (CJ) Harghita.

Scopul programului este de a familiariza elevii din clasele III-VII cu tainele grădinăritului şi, astfel, cu un stil de viaţă sănătos, prin consumul de legume proaspete produse în propria grădină dar şi prin petrecerea timpului liber într-un mod relaxant, în natură.De asemenea, programul are şi o latură de educaţie financiară deoarece copiii pot învăţa că, printr-o investiţie minimă, se pot asigura legumele necesare unei familii.Preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că un număr de 3.110 elevi vor cultiva, în acest an, peste 30 de hectare de teren, în cursul zilei de joi fiind oferite 123 de pachete cu seminţe elevilor de la Şcoala Gimnazială Fráter György din Remetea."Tinerii care participă în acest program au şansa de a-şi dezvolta abilităţi practice pe care mai târziu le vor putea folosi, fiind un prim pas spre orientarea profesională. Este datoria noastră să le sădim dragostea pentru activităţile în natură şi pentru meseriile tradiţionale", se arată în postarea de pe Facebook.De la an la an, programul "Micii grădinari" cunoaşte un real succes, fiind chiar o moştenire pe care fraţii mai mari o lasă celor mici.Dacă în anul 2012, când a debutat programul, s-au înscris 112 elevi din cinci şcoli, în anul 2021 au participat 1.367 de elevi, iar în 2022 s-au înscris 2.886 de elevi, de la 62 de şcoli din judeţ.Pachetele de seminţe sunt oferite elevilor în mod gratuit, acestea conţinând şi informaţii utile privind modul de cultivare a plantelor, fără substanţe chimice.Cele mai frumoase grădini vor fi premiate de către o comisie de evaluare care, pe baza referatelor şi fotografiilor trimise de elevi, va efectua o vizită la faţa locului.