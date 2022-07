Petre Daea, după audierea la DNA: 'Mie nu îmi e frică decât de Dumnezeu. Adevărul este acela pe care îl știu eu'

Ministrul Agriculturii Petre Daea a reiterat sâmbătă, la Antena 3, că nu a încălcat și nu va încălca legea în viața lui. Declarația a fost făcută în contextul audierii lui de vineri de la DNA.

„Vă spun că Petre Daea nu a încălcat în viața lui legea și nu va încălca legea. Activitatea mea de 52 de ani poate să fie probată prin ce am spus acum. În rest, nu vreau să mai discut despre acest episod. (...) Mie nu îmi e frică decât de Dumnezeu. Și ne oprim aici. Nu am fost asistat de niciun avocat, pentru că adevărul este acela pe care îl știu eu. (...) Astăzi am postat pe Facebook, rămân la acea postare”, a spus Petre Daea pe marginea acestui subiect.

