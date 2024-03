Philip Morris International lansează dispozitivul IQOS ILUMA și în Republica Moldova

Philip Morris International anunță că își completează portofoliul de produse fără fum în Republica Moldova cu cel mai recent și mai inovator produs al PMI - IQOS ILUMA. Noul IQOS ILUMA introduce tehnologia de încălzire prin inducție SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, care nu utilizează lamelă și nu necesită curățare și vine cu noi rezerve de tutun.

Philip Morris International s-a angajat să-și extindă și să-și diversifice constant portofoliul de produse, oferind soluții îmbunătățite, fundamentate științific. Noul IQOS ILUMA vine să țină cont și de necesitățile consumatorilor. Astfel, acesta are la bază tehnologia de încălzire prin inducție SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, care nu utilizează lamelă și nu necesită curățare.

IQOS ILUMA dispune de o funcție de pornire automată, care detectează atunci când rezerva din tutun este introdusă. Dispozitivul nu utilizează lamelă și oferă o modalitate mai curată de a încălzi tutunul, o experiență mai consistentă, fără fum, fără reziduuri de tutun și fără nevoia de a curăța dispozitivul. Noul dispozitiv poate fi utilizat doar cu SMARTCORE STICKS™ (TEREA), așa că odată cu el, producătorul va lansa pe piață și aceste consumabile. Seria IQOS ILUMA include trei dispozitive: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA, IQOS ILUMA ONE.

IQOS ILUMA PRIME este disponibil în trei culori, are un design elegant, din aluminiu anodizat, și o husă din material textil. Acesta poate fi personalizat atât în ​​ceea ce privește funcțiile de conectare prin intermediul smartphone-ului, cât și offline, cu o gamă largă de accesorii, inclusiv huse pentru încărcător sau inele pentru stilou.

IQOS ILUMA are un design similar cu cel al generațiilor anterioare IQOS. Este disponibil în cinci culori, cu opțiuni de accesorizare, cum ar fi inele de suport și ușițe interschimbabile.

IQOS ILUMA ONE, disponibil în trei culori, este creat pentru a oferi 20 de utilizări consecutive la fiecare încărcare și este cel mai compact dispozitiv din seria IQOS ILUMA. Are la bază tehnologia SMARTCORE INDUCTION, nu are lamelă și nu trebuie curățat niciodată.

Philip Morris International este una dintre companiile internaționale de top din industria tutunului. Aceasta și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu dispozitive din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Din anul 2008, PMI a investit peste 12.5 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.