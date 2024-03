Piedone, replică pentru Rareș Bogdan: eu nu vin cu batistuța și cu rujul roz pe buze! Să râdă ei că vin cu roaba

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, îi dă o replică acidă prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, cel care a spus că, deși sondajele îl dau foarte sus, Piedone va pierde în cele din urmă cursa la Primăria Capitalei. În replică, Piedone i-a transmis că el nu vine cu ”batistuța și rujul roz pe buze” ci merge cu roaba pe străzi pentru că este adminstrator, nu politician.

”Eu nu sunt într-o competiție politică, eu sunt într-o competiție electorală. Eu merg înainte, nu mă uit la sondaje. Să râdă ei de mine că eu vin cu roaba, eu nu vin cu batistuța și cu rujul roz pe buze. Să vină el de la Bruxelles să le explice politicienilor

Eu nu mă ascund în spatele vorbelor pompoase. Eu am fitilul scurt, dar de data asta o să am o altă strategie. O să-i las să dea cu toate în mine, cu toate lăturile și o să vedeți că ei cu cât mă lovesc mai mult, cu atât oamenii se vor încolona în spatele meu și vor ieși în număr mai mare la vot.

Strategia, eu am făcut-o de la începutul campaniei. Am rupt oglinzile, am scos cutia de viteze și am scos marșarierul. Mă duc doar înainte!

Eu vă spun așa: spuneați că va crește temperatura în campanie, iar dacă voi avea temperatură, atunci îl voi consulta pe domnul doctor, dar dacă au nevoie de un administrator să vină la mine.”, a spus Piedone, la Antena 3 CNN.

Rareș Bogdan: Piedone este văzut drept victimă de către electorat

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că, în acest moment, Cristian Popescu Piedone este dat ca mare favorit în sondaje, dar acesta va mai pierde din turație în timpul campaniei. Rareș Bogdan consideră că în momentul în care electoratul PSD și PNL se va alinia în spatele lui Cătălin Cîrstoiu acesta va putea urca spre un scor care i-ar permite să câștige Capitala, dar admite că va fi o bătălie foarte dură cu Piedone.

”Piedone are parte de o victimizare, pentru că lumea a perceput faptul că a stat în pușcărie fără acuzații foarte clare. Oamenii se duc spre cei pe care îi consideră victime.

Domnul Cîrstoiu are o notorietate foarte mare, de 60%. Vă aduc aminte că domnul Traian Băsescu plecase cu 12% în primul tur la alegeri, iar în turul II a câștigat cu 56%. Noi avem

Joi are primul mare eveniment, cu peste 1000 de persoane. Vom avea un program foarte bine pus la punct. Va avea un sediu diferit față de cel al PSD și PNL, cu echipă dedicată, cu buget dedicat, cu o strategie diferită.

În momentul în care electoratul PNL și PSD va înțelege cine este domnul Cîrstoiu și se vor mobiliza pentru acest candidat, atunci va începe să și crească.

Cred că domnul Piedone este la un maxim, este la vârf și de aici se poate duce la 26%-28%. Nicușor Dan nu are nicio direcție, nu are nicio cadență și cred că oamenii sunt conștienți de faptul că a dezamăgit.

În acest an Primăria Capitalei nu va fi câștigată cu peste 40%. Foarte probabil candidatul care va câștiga va avea 28-32%. Noi sperăm ca în momentul în care activele de partid se vor pune în spatele acestui candidat, să atingă acest scor.”, a spus Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN.