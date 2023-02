Povestea salvatorului român cu 'casca roşie' - Dezvăluirile făcute de lt Bogdan Toma din iadul din Turcia

„Bărbatul cu casca roşie”. Aşa a fost numit de fratele primei victime scoase de sub dărâmături de Lt Bogdan Toma ,împreună cu echipa sa. Este vorba despre prima intervenţie pe care echipa românească a desfăşurat-o în Turcia. Lt. Bogdan Toma a povestit cu emoţie pentru News.ro clipele când, alături de echipa sa, a scos de sub dărâmături un bărbat şi o femeie, soţ şi soţie, şi, din păcate, şi pe copilul lor, fără viaţă însă. Pe tot parcursul acestei misiuni extrem de dificile le-a stat alături un bărbat care cunoaşte limba engleză şi care, aşa cum a aflat echipa ulterior, este fratele celui salvat de sub dărâmături. Mişcat de efortul salvatorilor români, bărbatul l-a îmbrăţişat şi i-a mulţumit celui pe care l-a numit „bărbatul cu casca roşie”, primul om care i-a ieşit în cale. Această intervenţie a scos la lumină şi altă poveste impresionantă. Omul scos de sub ruine de echipele noastre fusese recent în România şi luptă pentru salvarea copiilor vulnerabili, anunță news.ro.

„Este prima intervenţie pe care echipa românească a desfăşurat-o în Turcia, o intervenţie destul de dificilă pentru colegii mei care timp de şapte ore au lucrat atât cu echipamentele specifice de intervenţii în astfel de situaţii, dar şi cu ajutorul unei macarale şi al unui excavator pentru a reuşi mutarea unei plăci din beton, din fericire am reuşit extragerea celor două persoane, este vorba despre soţ şi soţie, dintre dărâmături, însă, din nefericire, pentru copilul care era între ei, cel mai probabil din dorinţa de a-l proteja, colegii mei nu au mai putut face nimic, fiind deja decedat.

Fratele bărbatului care se afla sub dărâmături şi-a arătat recunoştinţa

Am aflat ulterior, graţie faptului că această persoană vorbea limba engleză, am aflat că este fratele bărbatului care se afla sub dărâmături, din ce am înţeles de la colegii mei din ţară, şi-a arătat recunoştinţa pentru munca întregii echipe printr-un mesaj pe care l-a postat pe pagina DSU.

Lt. Toma: „O viaţă salvată reprezintă o lume întreagă salvată”

Ne bucură că am putut fi acolo, colegii mei au reuşit extragerea persoanelor care sunt în viaţă şi în acest moment. Este o rază de speranţă aş putea să-i spun, o rază de speranţă că munca noastră, a întregii echipe, va fi oarecum fructificată, o viaţă salvată reprezintă o lume întreagă salvată, este una dintre devizele noastre, în momentul în care am văzut că am putut să ajutăm aceste două persoane, ne-am simţit împliniţi sufleteşte cum de altfel ne simţim după fiecare intervenţie în care reuşim să salvăm o viaţă, fie că este viaţă de om, fie că este viaţă de animal”, a spus lt. Toma.

„Bărbatul cu cască roşie” a devenit de fapt un simbol al dedicării unei echipe întregi. Lt Toma spune că fratele bărbatului salvat în prima sa misiune alături de colegii săi a fost extrem de impresionat de reuşita intervenţiei, l-a îmbrăţisat, i-a mulţumit, iar apoi a postat şi un mesaj de mulţumire de pagina DSU

„Aş vrea să mulţumesc în mod special bărbatului cu casca roşie. A fost foarte răbdător cu mine, m-a ţinut la curent, a fost profund îndurerat şi trist pentru pierderea copilului”, este un fragment din postarea sa.

Ceea ce a trăit lt Toma a fost însă şi o experienţă uluitoare, care vorbeşte despre ce înseamnă să oferi ajutor pentru ca apoi să-l poţi primi în alte condiţii, extrem de grele, în împrejurări pe care nimeni nu şi le-a dorit. Aşa cum au explicat cei de la DSU, bărbatul salvat de echipa Lt Toma este de origine siriană, familia sa este stabilită în Turcia şi cu câteva săptămâni în urmă fusese în România. Bărbatul scos de sub dărâmături lucrează pentru o asociaţie umanitară care sprijină şi salvează copii vulnerabili, iar acum au primit, atât el cât şi soţia sa, şansă la viaţă de la salvatorii români.

„Casca roşie este echipa întreagă”

„Casca roşie este echipa întreagă. Aş putea să o definesc ca fiind întreaga echipă. Povestea căştii roşii..în prima intervenţie de extragere a celor două persoane, soţ şi soţie, alături de noi de echipele de salvare, era un domn care, din fericire pentru noi, cunoştea limba engleză. Şi din discuţiile pe care le-am avut cu el am aflat că era fratele bărbatului pe care noi încercam să-l salvăm. Colegii mei şi-au continuat misiunea de salvare şi permanent îl ţineam în contact cu ceea ce se întâmplă acolo, cum sunt persoanele, iar la final, după ce am extras cele două persoane şi le-am predat la ambulanţe, bărbatul, în semn de mulţumire, eu fiind primul care i-a ieşit în cale, m-a îmbrăţişat şi mi-a mulţumit, şi noi i-am spus că ne bucurăm că am putut să-i salvăm rudele.

„Cel mai probabil i-a rămas culoarea întipărită în minte”

Întâmplarea a făcut ca culoarea de pe casca mea să fie roşie şi probabil acea imagine, vă daţi seama, omul voia să extragem persoana cât mai repede de acolo, şi i-a rămas probabil această imagine în cap, cel mai probail i-a rămas culoarea întipărită în minte, dar a mulţumit întregii echipe şi casca roşie reprezintă de fapt întreaga echipă”, a precizat Bogdan Toma.

Oamenii salvaţi în zilele următoare, după ce au fost salvaţi soţul şi soţia de sub dărâmături, în prima misiune. Lt Bogdan Toma a povestit cum au avut loc următoarele intervenţii de salvare. Ultima dintre ele este cea din această dimineaţă. După 20 de ore un bărbat de 35 de de ani a fost scos de sub dărâmături de salvatorii români. Bărbatul stătuse acolo 150 de ore.

„În următoarea zi, schimbul doi, pentru că noi suntem prima echipă care a ajuns aici, s-a împărţit în două schimburi ca să putem acoperi 24 de ore din 24 operaţiunile de căutare, în următorul schimb, colegii mei lucrau la extragerea unui tânăr care era de altfel în viaţă şi au primit informaţia că lângă clădirile apropiate de locul în care îşi desfăşurau activităţile se mai afla o persoană în viaţă, astfel încât una rămânând să continue acţiunea de extragere a primei persoane, iar cea de-a doua echipă s-a deplasat la imobil unde au reuşit să extragă o altă persoană. După aproximativ 20 de ore de la începutul acestei misiuni, colegii mei au reuşit să extragă şi copilul dintre dărâmături, vorbim de un adolescent de 14-16 ani, şi el conştient, cooperant, a fost predat echipajelor medicale.

Nu mai devreme de această dimineaţă, în jurul orei 08.30, colegii mei din cea de-a doua echipă care a ajuns în Turcia au reuşit salvarea unui alt bărbat în vârstă de aproximatiuv 35 de ani, care şi acesta se afla sub dărâmături, conştient, cooperant şi el, care a fost predat echipajelor medicale. Şi în acest caz operaţiunea a fost de lungă durată, aproximativ 20 de ore de efort susţinut al colegilor mei pentru extragerea bărbatului dintre dărâmături.

Ce l-a impresionat pe lt Toma: „Toată situaţia nu o să o putem uita”

„Toată situaţia nu o să o putem uita, de altfel şi din discuţiile pe care le-am avut cu colegii, care au mai participat la astfel de misiuni internaţionale, mă refer aici la cutremurul din Albania, au spus că nu se compară sub nicio formă ceea ce au văzut aici cu ce a fost în Albania.

Cine este Bogdan Toma şi de ce a ales cariera de salvator. „Am crescut practic într-un mediu militar”

„Pe 1 martie se fac doi ani de când sunt în echipa DSU, sunt pompier militar din 2007, am activat în echipa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov, iar în urmă cu doi ani m-am mutat la DSU. Provin din familie cu bunic pompier, tată poliţist, am crescut practic într-un mediu militar şi am simţit că ăsta este drumul pe care eu trebuie să-l aleg în viaţă”, a spus Bogdan Toma.

O misiune ce nu va fi încă abandonată – salvatorii români rămân în zonele afectate de dezastru atât timp cât va fi nevoie.

„Speranţa moare ultima, oboseala nu intră în discuţie”

„Speranţa moare ultima, noi nu vom înceta să executăm misiuni de recunoaştere, ne dorim din tot sufletul să putem să mai ajutăm şi alte persoane, să le identificăm sau localnicii să ne sesizeze anumite sunete pe care le-au auzit, ca noi să putem interveni acolo unde există posibilitatea să mai fie cineva blocat. Vom continua, vom merge înainte.

Lucrăm în ture, suntem două schimburi astfel încât să putem acoperi întreaga zi, de oboseală...nu poate fi adusă în discuţie pentru că la momentele în care vezi ce se întâmplă aici, vezi cum oamenii au nevoie de ajutor, pur şi simplu o putere interioară te ajută să depăşeşti stările de oboseală”, a declarat Bogdan Toma.

Legătura cu familia – în ultimele zile semnalul a fost mai bun, aşa că salvatorii români au reuşit să ia legătura cu familiile lor, de unde au primit foarte multe mesaje de încurajare

„Din fericire, în ultima perioadă, reţeaua GSM şi datele mobile au început să funcţioneze puţin mai bine, astfel încât atât eu, cât şi colegii mei, am reuşit să vorbim cu familiile de acasă, primim mesaje de încurajare, tot felul de mesaje de la prieteni, de la rude, ne felicită pentru tot ceea ce facem aici şi şi ăsta este un alt aspect care ne dă putere să mergem mai departe”, a explicat pentru News.ro Lt Toma Bogdan, salvator şi ofiţer de presă al DSU.