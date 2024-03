Premierul a comis o gafă de proporții: a confundat-o pe Giorgia Meloni și a 'sărit; pe asistenta acesteia/ VIDEO

În filmuleţ, Najib Mikati este văzut în timp ce aşteaptă pe pista aeroportului din Beirut, la scara avionului, ca oaspetele său, premierul Giorgia Meloni, să coboare din avion. Prima femeie care coboară - blondă, cu părul despletit, într-o ţinută cu pantaloni, o înfăţişare care se potriveşte cu cea a şefei executivului italian - este întâmpinată de premierul libanez, care îi strânge mâna şi o pupă pe obraji, apoi întoarce spatele scării avionului, conducând-o spre covorul roşu, până când i se atrage atenţia că cea pe care a întâmpinat-o nu este adevărata Meloni.

Mikati s-a întors apoi spre scările avionului şi s-a dus să o întâmpine pe adevărata Meloni, care între timp tocmai coborâse scara avionului. El a salutat-o la fel, cu o strângere de mână şi a pupat-o pe fiecare obraz.

Presa a identificat-o pe femeia confundată cu Meloni ca fiind Patrizia Scurti, o asistentă a premierului italian, care a debarcat din avion înaintea şefei, ţinând în mână două genţi.

Videoclipul a declanşat un scandal pe reţelele de socializare, prim-ministrul libanez fiind ironizat şi criticat. Utilizatorii online au glumit pe seama acestei gafe, unii acuzându-l că a făcut de râs Libanul şi pe libanezi.

O sursă apropiată biroului premierului a declarat joi pentru Arab News că a fost o "greşeală nevinovată" care nu justifică "atât de mult sarcasm sau batjocură inutilă pe reţelele de socializare". Sursa, care a solicitat anonimatul, a adăugat: "Oricine urmăreşte videoclipul îşi va da seama cât de mult seamănă cele două femei".

În cadrul scurtei sale vizite în Liban, Meloni a inspectat joi contingentul italian la sediul Forţei Interimare a ONU în Liban, în sudul ţării, şi a mulţumit trupelor pentru serviciile lor.

Lebanese Prime Minister Najib Mikati warmly greeted the aide of the Italian Prime Minister, apparently mistaking her for his counterpart, upon their arrival at Beirut Rafic Hariri airport pic.twitter.com/i0lqfAxdlA