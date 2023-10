Premierul Ciolacu, vești importante pentru toți pensionarii - Pensiile cresc de la 1 ianuarie, noua lege va fi adoptată anul acesta (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, 28 octombrie, că de la 1 ianuarie 2024 toate pensiile din România vor crește cu rata inflației din 2023, adică 13,8%. În plus, Parlamentul urmează să adopte anul acesta noua lege a pensiilor, care va fi aplicată din 2024, pe măsură ce vor putea fi adaptate mecanismele logistice.

„Haideți să lămurim un pic lucrurile. România are legi. La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflație pe anul trecut. Știți foarte bine că data trecută, când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă, pentru că inflația în anul curent era mult mai mare, am hotărât să aplicăm același lucru. Prin două componente one off (sune acordare o singură dată pensionarilor cu pensii mici, n.r.) - astfel am putut constituțional să mărim pensiile mai mici. De la această aceată bază am plecat.

În viitoarea lege se regăsește din nou acest fapt că trebuie cu indicele de inflația anual intervenit pe pensii. Eu cred că până la sfârșitul lunii noiembrie vom trece noua lege a pensiilor prin parlament. Pe urmă, ea va urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie. În ea sunt prevăzute închiderea anumitor inechități. La 1 ianuarie, pensiile toate se măresc cu 13,8%”, a declarat Ciolacu.