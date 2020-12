Președintele CJ Botoșani, Doina Federovici: 'Am votat pentru siguranţa educaţiei copiilor noştri, siguranţa locurilor de muncă'

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Doina Federovici, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că Parlamentul are nevoie de profesionişti care să susţină proiectele fiecărui judeţ şi ale fiecărei localităţi, potrivit AGERPRES.

Federovici, care este şi preşedinte al organizaţiei judeţene Botoşani a Partidului Social Democrat, a afirmat că votul său a fost dat pentru siguranţa educaţiei, a locurilor de muncă şi a economiei.

"Am votat astăzi pentru schimbare, am votat pentru bunăstarea botoşănenilor, am votat pentru siguranţa educaţiei copiilor noştri, siguranţa locurilor de muncă, siguranţa economiei şi siguranţa noastră în general. Îi îndemn pe toţi botoşănenii să vină la vot în condiţii de siguranţă sanitară, să facă schimbarea pe care şi-o doresc cu toţii. Avem nevoie de o echipă de parlamentari profesionistă la nivelul Parlamentului României, o echipă parlamentară care să susţină proiectele judeţului Botoşani şi ale fiecărui primar în parte", a spus şeful CJ.

Doina Federovici a fost însoţită la secţia de votare de doi adolescenţi care, duminică, au împlinit 18 ani şi care vor vota pentru prima dată.