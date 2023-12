Prima reacție a lui Marcel Ciolacu după ce l-a dat afară din Guvern pe șeful Secretariatului de stat pentru revoluționari

Premierul Marcel Ciolacu a avut, joi seara, la România Tv, o primă reacție după ce l-a dat afară pe secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

"Nu trebuie să mi se urce nimeni în cap. Fiecare trebuie să se uite în oblindă și să vadă unde este România.

Poate să spună orice, Eu n-am cerut nimic. N am fost niciodată contestat că am fost un revoluționar fals.

Am renunțat și la judecată, am vorbit cu avocatul. Colegii mei din Buzău știu ce am făcut. Nu am niciun beneficiu. N-am cerut niciodată nimic, îmi fac cruce. Nu am cerut să preschimb certificatul.

Premierul Ciucă, care l-a numit, a făcut un plan al Corpului de Control. Mi-a venit o recomandare cum că se impune schimbarea din funcție.

Ce vreți, să încalc legea? Era pentru anumite fapte care vor fi înaintate la Parchet. Nu am nici o treabă cu certificatele. Am fost participant la revoluția din 1989. Să ajungă cineva să mă șantajeze să nu fie schimbat!

Să mă lase naibii în pace! Ce vor de la mien. Eu nu am văzut dosarul acela niciodată.

Omul să fie sănătos, să facă ce vrea. Nu iau șapgă, nu iau mită", a spus Marcel Ciolacu.

Mihai Iulian Dodu, demis de premierul Marcel Ciolacu din funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, afirmă că decizia este una politică, iar ”graba” cu care a fost luată ”trădează nişte sentimente”. El arată că ”măcar 1.500 de certificate de revoluţionari urmau să fie anulate” în perioada următoare, prin repunerea în discuţie a situaţiei oraşelor cu rol determinant la Revoluţia din 1989.