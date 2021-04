Prima REACȚIE a medicului decorat de Macron, propus de PLUS la Ministerul Sănătăţii: O astfel de propunere mă onorează

Radu Lupescu, medicul care ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sănătăţii, afirmă că o astfel de propunere îl onorează. "(...) mai multe nu pot comenta în acest moment", susţine el, anunță news.ro.

Medicul Radu Lupescu, decorat de preşedintele Franţei Emmanuel Macron pentru implicarea în lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sănătăţii, susţin surse politice pentru News.ro.

O altă variantă luată în calcul de PLUS este Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, în emisiunea Insider politic de la Prima Tv, că în USR PLUS nu există disensiuni, iar Ministerul Sănătăţii este normal să fie condus de un membru PLUS. Dragu a declarat că Vlad Voiculescu are viitor în politică deoarece este un tip muncitor, devotat şi se gândeşte la binele general.

După revocarea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătăţii, a fost vehiculat numele medicului Adrian Wiener (USR) ca posibil înlocuitor, dar în cadrul Alianţei postul a fost atribuit PLUS.

Medicul român Radu Lupescu a devenit, în urmă cu câteva luni, Cavaler al Ordinului Naţional al Meritului, printr-un decret semnat de preşedintele francez Emmanuel Macron. Radu Lupescu este medic anestezist şi a primit distincţia pentru eforturile sale din timpul pandemiei COVID-19.