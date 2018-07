Procuroarea care îl anchetează pe Dragnea, ironii după opinia Comisiei de la Veneţia: 'Să rămânem la #puneţimânapecarte'

Alexandra Carmen Lăncrănjan, procuroarea care instrumentează cel de-al treilea dosar DNA care îl vizează pe Liviu Dragnea, reacţionează la opinia Comisiei de la Veneţia pe tema modificărilor la legile justiţiei.

"Cand zic ca este greu cu legile si cu dreptul...se simt unii vizati si se supara. Sa ramanem la #punetimanapecarte", scrie Lăncrănjan pe Facebook, după care reia un citat din documentul Comisie de la Veneţia:

"On its own, it is difficult to contest the amendment of new Article 3 (1), which reflects the text of the current Constitution. Taken together with the other amendments, this amendment points, however, to a general tendency to reduce the independence of prosecutors, which is contrary to the direction the Venice Commission has recommended to Romania."

Vezi AICI documentul Comisiei de la Veneţia! (.pdf)

Comisia de la Veneţia a recomandat vineri României să reconsidere sistemul de numire şi demitere a procurorilor de rang înalt, inclusiv prin revizuirea prevederilor respective din Constituţie, în vederea creării de condiţii pentru un proces de numire şi demitere neutru şi obiectiv prin menţinerea rolului instituţiilor, cum ar fi preşedintele şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), capabile să echilibreze influenţa ministrului justiţiei.



Recomandarea face parte din opinia preliminară, publicată vineri, a Comisiei de la Veneţia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experţi independenţi în domeniul dreptului constituţional) cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justiţiei din România.



Cele trei proiecte de amendamente se referă la legea privind organizarea judiciară, legea privind Consiliul Superior al Magistraturii şi legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi asupra acestora atât preşedintele României, Klaus Iohannis, cât şi Comitetul de Monitorizare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei solicitaseră opinia Comisiei de la Veneţia.

