Procurorul vizat de atentat își rupe demisia și acuză noi amenințări: 'S-a menționat familia mea și că, dacă nu o fac, se apasă butonul Enter'

Procurorul – general bulgar Ivan Gheșev și-a rupt public demisia, a anunțat că își va termina mandatul și l-a atacat frontal pe liderul GERB, Boiko Borisov. Gheșev a spus că este o victimă a mafiei politice, a oligarhiei și a infracționalității.

„Am fost invitat la ora 22 să-mi dau demisia. S-a menționat familia mea și că, dacă nu o fac, se apasă butonul Enter cu videoclipuri și mai bine dau dovadă de prudență pentru că viața continuă”, a spus Gheșev, potrivit g4media.ro. I s-a mai explicat că era singur pe stâncă, iar acolo bătea vântul. Procurorul-general l-a învinuit pe adjunctul său Borislav Sarafov pentru lovitura împotriva lui și l-a amenințat că îi va cere demiterea dacă nu se retrage singur. („Sega” l-a contactat pe Sarafov pentru comentarii, dar el nu a răspuns încă).

Au existat și atacuri împotriva lui Boiko Borisov – în contextul modului în care pentru prima dată în mandatul său procuratura a început să urmărească influența rău intenționată a Rusiei, Gheșev, a amintit că Borisov, i-a dat un câine lui Putin. El mai spune că cu luni în urmă, în numele lui Borisov, i s-a oferit să devină ambasador în Israel sau Turcia, sau eventual să aibă și o carieră politică, „poate în partidul său”.

„Nu am luat-o în serios. Dar se pare că atunci a început organizarea asta”, a spus Gheșev. Potrivit acestuia, a existat o dispoziție de la Sarafov ca până vinerea trecută să fie sistat dosarul „BarcelonaGate”, care are legătură cu Borisov. Cu toate acestea, Gheșev nu a indicat cine i-a spus acest lucru și a arătat clar că informațiile sale sunt foarte indirecte – cineva a spus altcuiva, apoi i-a spus unei terțe persoane etc. Potrivit procurorului-șef, care a promis el însuși în ianuarie că această anchetă va fi finalizată „într-o lună – o lună și ceva”, dosarul va fi tergiversat cel puțin până la sfârșitul anului.

„Politica trebuie să iasă din puterea judecătorească, unde a încercat să o conducă în interesul propriilor interese. Și acum o face într-un mod urât, brutal, încălcând toate valorile europene precum supremația legii, statul de drept și moralitatea elementară”, a subliniat procurorul -general. Apoi a povestit cum a decurs săptămâna de după explozie, pe care a descris-o drept o „încercare țintită de a fi ucis”. Tot timpul, Gheșev a citat conversații și mesaje text cu magistrați și politicieni. El a explicat cum Sarafov a încercat să-i convingă pe procurorii de apel să ia atitudine împotriva lui. Doar cel din Sofia a făcut-o, dar Gheșev îl iartă.

A atacat-o și pe Mariya Gabriel și a întrebat în ce măsură are dreptul de a interveni în sistemul judiciar în calitate de comisar european – să-i ceară lui demisia. El a mai spus că a vorbit cu o femeie politician care i-a spus că Gabriel a surprins-o cu această declarație. Astfel, Gheșev a concluzionat că a fost o conspirație împotriva lui, pregătită într-un cerc foarte restrâns.

„Am sprijinul colegilor mei. Procuratura este unită și va fi unită în continuare. Întotdeauna există un șobolan și câțiva șoareci. Dar asta e normal. Sunt chiar surprins că le-a luat atât de mult să se târască afară după presiunea la care a fost supusă procuratura”, a concluzionat Gheșev și și-a încheiat declarația cu „Domnul să fie cu noi. Trăiască Mama Bulgaria”. (…)

Tentativă de asasinat

În 1 mai, Gheşev a fost, aparent, ţinta unei tentative de asasinat: o bombă a explodat la trecerea maşinii sale blindate. Au existat însă şi îndoieli - s-a sugerat că ar fi putut fi o înscenare sau o dramatizare a realităţii. S-a dovedit că familia magistratului nu se afla în apropiere, iar ministrul de interne Ivan Demergiev şi-a exprimat scepticismul privind ameninţarea. Mai multe partide bulgare cer de câtva timp modificarea Constituţiei pentru a stabili un mecanism de control asupra procurorului general, aşa cum solicită Comisia Europeană şi Consiliul Europei. Bulgaria este afectată de corupţie şi de instabilitatea politică dovedită prin doi ani de criză, timp în care au avut loc cinci rânduri de alegeri parlamentare.

Român implicat în tentativa de asasinare a procurorului general a lui Ivan Gheșev?

Presa de la Sofia susține că un grup de oameni de afaceri anchetați pentru mai multe infracțiuni ar fi plănuit să îl asasineze pe procurorul general Ivan Gheșev și pe alți oameni din justiție. Printre acești afaceriști s-ar afla și Ovidiu Semenescu, un сеtățеаn rоmân сu lеgăturі сu ѕеrvісііlе ѕесrеtе, а сăruі асtіvіtаtе іnfrасțіоnаlă fасе șі оbіесtul сеrсеtărіі în câteva рrосеѕе реnаlе în Bulgaria și care a fost cercetat în trecut de DNA pentru fapte de corupție, scrie publicația bulgară Blitz.

Anchetatorii bulgari încearcă să facă lumină în cazul atentatului cu bombă care l-a vizat pe procurorul general. Mașina în care Ivan Gheșev se afla împreună cu familia a fost ținta unei explozii, în apropierea unui sat, pe drumul spre Turcia. Autoritățile spun că dispozitivul - care a provocat un crater - conținea 3 kilograme de TNT, precum și șrapnel găsit înfipt în copacii din apropiere. Rămășițele dispozitivului sunt acum analizate.

Borislav Safarov, adjunctul procurorului general al Bulgariei. a precizat că este vorba „despre substanțe explozive improvizate, care nu provin din stocurile armatei. Toate astea vorbesc despre un profesionist. Atacatorul știa cum să facă un asemenea dispozitiv exploziv și să-l detoneze la momentul potrivit. Bomba putea fi declanșată prin internet, cu ajutorul unui card SIM. Dar cu siguranță cineva avea contact vizual”.

Investigatorii încearcă să-i identifice pe cei care au plantat dispozitivul exploziv. Între timp, au apărut și umbre de îndoială.