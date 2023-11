PSD demarează planul pentru spargerea fiefului PNL: ‘Ne interesează asta în primul rând!’

Social-democrații se pregătesc pentru a „rupe” poate cel mai puternic fief PNL! E vorba de județul Cluj, condus de liberali (Alin Tișe la Consiliul Județean și Emil Boc la Primărie). Liderul PSD Cluj, Vasile Dîncu, a vorbit despre principalele obiective ale PSD Cluj în 2024.

„Primul nostru obiectiv este să câștigăm și recâștigăm încrederea în forțele social-democrației. Să ne adresăm din nou oamenilor, să dublăm numărul oamenilor pe care îi avem în acest moment în partid – în jur de 3.000: vrem să dublăm în timp foarte scurt acest număr. Am avut în perioada din urmă foarte mulți tineri care s-au înscris. Am avut un eveniment cu 500 de tineri care s-au înscris. Deci ne interesează forța și coeziunea. Vreau, de asemenea, să creștem solidaritatea internă în organizații, pentru că au fost filiale unde au fost de șapte ani de zile tot interimari. Nu au fost niciodată alegeri și au fost aduși de la București diverși colegi. S-au format conflicte în organizațiile respective. Nici acum nu avem o coeziune extraordinară, dar am vrut să pornim cu un exemplu, cu un cartier unde lucrurile funcționează foarte bine (n.r.: e vorba de cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca). Aceste lucruri ne interesează în primul rând.

Sigur că ne interesează și să avem cei mai buni candidați pentru toate alegerile care o să fie. Sper să obținem scoruri foarte bune. Nu ne-am propus încă bilanțuri și nici prognoze cu cifre foarte exacte. O să facem asta, probabil că după 1 ianuarie. O să avem discuții la partid și ne vom asuma obiective de performanță”, a declarat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: „Vrem să revigorăm o mișcare a social-democrației în Transilvania”

„Va trebui să-i întrebăm și pe oameni. Ne gândim la forme de solidaritate și angajament. Cred că asta trebuie să fie politica viitorului. Sigur că la București va trebui să facem altceva, să ne luptăm pentru descentralizare, la nivel local să crească puterile locale, să rămână mai mulți bani la administrația locală, pentru a ne putea dezvolta. (…) Avem aici și colegi din județele Hunedoara, Satu Mare, Bistrița, care au venit alături de noi. Vrem să revigorăm o mișcare a social-democrației în Transilvania. Credem că aceasta e formula pentru România, și pentru Transilvania și Banat, mai ales. Aici oamenii au alte nevoi față de județele din sud sau alte locuri. Cred că începe o renaștere a social democrației transilvănene, pornind de la dezvoltarea comunității.

O să facem acțiuni comune în județele din Transilvania. O să facem câteva evenimente prin care să fim mai aproape de orizonul bănățenilor și transilvănenilor. Aici sunt câteva lucruri care ne apropie, dar ne diferențiază de alte regiuni: de a construi puteri locale mai forte, de a simplifca statul mai mult”, a concluzionat Vasile Dîncu.