Rafa Benitez vrea să antreneze într-un campionat de top

Rafa Benitez, tehnicianul care a câştigat Liga Campionilor la fotbal cu Liverpool în 2005, însă în ultimii ani a avut mult mai puţin succes, a declarat, într-un interviu pentru Corriere dello Sport, că vrea să antreneze într-un campionat de înalt nivel, informează Agerpres.

"În ultimele luni am primit mai multe propuneri, dintre care unele interesante, dar am simţit că nu este cel mai bun moment să le accept. Vreau să antrenez într-un campionat de înalt nivel, în care se joacă un fotbal frumos. Poate faptul că am antrenat câteva echipe de top din cele mai mari competiţii limitează posibilele opţiuni, însă mereu mi-au plăcut noile provocări", a afirmat Benitez, care le-a pregătit în Italia pe Inter Milano şi Napoli.

Spaniolul, în vârstă de 62 de ani, mai are o finală de Liga Campionilor cu Liverpool, pierdută, în 2007. Cu Valencia a câştigat campionatul Spaniei (2002, 2004) şi cupa UEFA (2004), iar cu Chelsea a triumfat în Europa League în 2013. Din 2019 până în 2021, el a antrenat formaţia chineză Dalian Professional.

Benitez a fost ultima oară la echipa engleză Everton, care l-a demis pe 16 ianuarie.