Rafila îl contrează pe medicul care a descoperit varianta Omicron: 'Nu putem pleca de la această premisă și să lăsăm garda jos. Noi nu am acționat isteric'

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a comentat duminică, la Antena3, declarațiile medicului sud-african care a spus despre simptomele variantei Omicron că sunt „neobișnuite, dar ușoare”. „Peste două, trei săptămâni vom afla cât de periculoasă este noua variantă”, a spus medicul Rafila.

„Oboseala extremă nu este un simptom foarte ușor. Varianta a fost identificată pe 24 noiembrie, deci de foarte puțin timp. (...) Noi vorbim despre o variantă de preocupare, care este importantă din trei puncte de vedere: fie se transmite foarte repede, fie produce simptome diferite față de variantele anterioare, fie anticorpii pe care îi avem după o infecție anterioară sau după vaccinare nu mai neutralizează. Din cele trei noi cunoaștem doar una, faptul că se transmite foarte repede. Atât cunoaștem. Mai mult nu cunoaștem și o să aflăm peste două, trei săptămâni dacă anticorpii pe care îi avem după vaccinare sau după boală sunt sau nu sunt neutralizați față de această variantă și când o să fie un număr suficient de cazuri, pentru că vorbim despre vreo 200 de cazuri, o să putem să avem un răspuns. Eu înțeleg și are dreptate dintr-un punct de vedere dna doctor. În general, cu cât avansează în timp o tulpină virală de multe ori scade patogenitatea. Asta ar fi vestea bună, dar nu putem pleca de la această premisă și să lăsăm garda jos. Noi nu am acționat isteric, am reacționat rapid, așa cum ne-a recomandat Centrul European de Control al Bolilor. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost carantinarea pasagerilor care vin din Africa”, a spus Alexandru Rafila.