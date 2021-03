Reacție ULUITOARE a lui Andrei Baciu în cazul bărbatului vaccinat cu Moderna, în loc de Pfizer: 'Nu va avea probleme medicale'

Bărbatul care a fost vaccinat din greșeală, la rapel, cu Moderna în loc de Pfizer, nu va avea probleme medicale, dar astfel de întâmplări nu sutn de dorit, a spus, miercuri, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu.

Andrei Baciu a spus, despre bărbatul care a fost vaccinat din greșeală cu Moderna, după prima doză de la Pfizer, la Centrul Romexpo din București, că toate informațiile care apar sunt verificate.

Citește și: Dr. Adina Alberts: Am informații că sunt mulți pacienți tratați cu medicamente experimentale, scumpe, fără indicație în Covid

Deși nu a confirmat și nici nu a infirmat informația, Andrei Baciu a spus că din punct de vedere medical, tânărul vaccinat greșit nu riscă probleme de sănătate.

„Din punct de vedere medical, din punct de vedere științific nu e absolut nicio problemă, însă nu trebuie să înțelegem că este recomandabil să se întâmple așa ceva sau măcar că este acceptabil. Nu trebuie să se întâmple astfel de chestiuni pentru că regimul de administrare a dozelor de vaccin este foarte clar: prima doză efectuată trebuie să fie la fel cu rapelul. Nu se pot încurca dozele între ele. Vom monitoriza și investiga acest eveniment, dar medical pentru acea persoană să știți că nu e niciun risc din punct de vedere medical”, a spus Andrei Baciu, la Antena 3.

Citește și: Lovit de amnezie! La o săptămână după ce i-a făcut plecăciuni, Florin Cîțu și-a dat seama că e incompatibil cu Octav Bjoza

Alin-Alexandru Ionescu a fost programat la vaccin pe 24 februarie, atunci când a primit vaccin Pfizer. A mers să primească serul în centrul de vaccinare numărul cinci din cadrul pavilionului RomExpo, din București. După ce a primit prima doză, Alin-Alexandru Ionescu s-a programat pentru rapel, iar potrivit procedurilor trebuia să fie vaccinat cu cea dea doua doză de vaccin Pfizer însă nu a fost așa.

„Cel care m-a repartizat, m-a trimis la un cabinet unde se făceau doar vaccinuri Moderna, deși pe listă, în dreptul numelui meu, scria Pfizer. La cabinetul numărul 21 m-au preluat două doamne asistente, le-am arătat că am și adeverința de la vaccinarea din 24 februarie la mine, m-au lăudat că o am în condițiile în care majoritatea pacienților nu o mai aduc la rapel, însă nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer. Una dintre doamne m-a căutat în sistem, cealaltă mi-a făcut doza de vaccin, pentru ca apoi să realizeze că aplicația dă eroare și că nu poate fi confirmată vaccinarea. Motivul? Rapelul nu corespunde cu tipul de vaccin făcut la prima doză. Mi-a dat imediat seama despre ce sa întâmplat, însă în acel moment deja presam cu un tampon de vată pe locul vaccinării”, povestește bărbatul.

Citește și: Doliu în Poliția Română! Un șef de post a murit, după ce s-a infectat cu Covid-19

Un bărbat din Tulcea a fost vaccinat cu ser de la Pfizer însă a primit din greșeală la rapel o doză din serul Moderna. Bărbatul a povestit cu lux de amănunte cum cadrele medicale din centrul de vaccinare de la Romexpo au încercat să mușamalizeze cazul în momentul în care au conștientizat greșeala.

„Doamnele asistente s-au panicat, au chemat un medic. A venit domnul doctor, mi-a spus că nu se va întâmpla nimic, că nu sunt primul care a trecut prin asta, dar că din păcate nu îmi poate fi eliberată o adeverință de vaccinare. (n.r. Doar) dacă sunt de acord să treacă în sistem că mi s-a făcut tot Pfizer și astfel poate închide cazul, iar eu mă pot bucura de beneficiile complete ale unei persoane vaccinate”, explică Alin-Alexandru Ionescu.

Citește și: Un medic pneumolog, către Raed Arafat: ‘Băieții de vă înconjoară nu au curajul să vă zică, dar vă spun eu’

Bărbatul precizează că nu au fost luate măsuri pentru a se evita astfel de scenarii în viitor.

„Am cerut să vorbesc cu șeful centrului de vaccinare. S-a prezentat o doamnă doctor care, auzind că sunt diabetic, m-a întrebat dacă, ca să o citez, „sunt pe insulină” și că n-ar trebui să fie nicio problemă că mi s-au făcut două doze din două vaccinuri diferite. Oamenii încercau să mă îmbuneze legat de problema că îmi pot elibera o adeverință de vaccinare, de parcă de-aia venim să ne vaccinăm, ca să plecăm la vară în Grecia. Nu am primit niciun document, nu am fost bifat nicăieri în sistem. Însă nici nu pot repeta vaccinul anti Covid decât când se va face un nou val de imunizări pentru cei vaccinați. Când va fi, dacă va mai fi. Am fost șocat să văd cu câta lejeritate și superficialitate a fost gestionată această situație. O mustrare la domnul de la recepție, una la doamnele asistente și gata”, a mai explicat acesta.

Citește și: Dr. Adina Alberts: Am informații că sunt mulți pacienți tratați cu medicamente experimentale, scumpe, fără indicație în Covid ,