FOTO REVOLTĂTOR Sex printre pacienți: Spitalul transformat în scena orgiilor de către cadrele medicale

Noi detalii ies la iveală din scandalul sexual dintr-un spital din Craiova! Zilele trecute, soțul unei asistente medicale a sunat la 112 și a reclamat că soția sa a fost violată, în spital, de șeful său.

Acum, bărbatul vine cu noi acuzații la adresa celor doi. El spune că soția, Ștefania Sîrbu, sa îl înșela, de fapt, cu asistentul-șef, aflat la a doua căsnicie. Cei doi, potrivit soțului încornorat, își consumau partidele de sex în sala de tratament. Ionuț Anghel, amantul femeii, este căsătorit cu una dintre colegele sale, iar prima soție este tot asistentă, la aceeași secție, scrie adevărul.ro.

Povestea demnă de un scenariu de film se petrece la secţia de hematologie a Spitalului Filantropia Craiova. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, se află în divorţ cu soţia sa și o acuză și de furt de medicamente din spital.

„Mi se tot spunea că cei doi au o relaţie, dar eu nu am crezut. Am avut o discuţie cu amândoi, dar au negat. Ionuţ zicea că e o înscenare, a jurat chiar pe copilul lui că nu este adevărat ce se aude.

Toate mesajele şi le dădeau în timpul serviciului. Se ascundeau de colegi, aşteptau să rămână singuri şi se duceau în sala de tratament. Acolo se petreceau partidele de sex. El îi scria că o iubeşte, ea îi răspundea la fel, în fine lucrurile sunt clare. Când am găsit mesajele, am luat legătura cu soţia lui Ionuţ Anghel, aceasta este şi ea asistentă la hematologie, a spus că ştia că cei doi au o legătură încă din vara anului trecut, că a avertizat-o pe soţia mea să-i lase bărbatul în pace. Bineînţeles, şi-n faţa ei cei doi au negat. Doamna a zis că mie nu mi-a spus pentru că nu dorea să-mi distrugă căsnicia şi că ea nu l-a lăsat pentru că au un copil împreună.

„În ceea ce mă priveşte, îmi asum. Am greşit, nu sunt nici primul. nici ultimul bărbat înşelat. Asta e, am înaintat divorţ. Ce m-a intrigat, însă, este că lăsau baltă tratamentele ca să facă sex. Am regăsit asta în mesajele pe care şi le trimiteau. Este inuman. Dacă se duceau la un hotel, în orice în altă parte, asta era...dar nu într-un spital unde sunt bolnavi de cancer, cu leucemie, unde oamenii aşteaptă, săracii, să li se facă tratamentul la timp şi corect.

Am aflat şi că sustrăgeau medicamente cu plasa din secţie. U ltima dată, înainte de a ne despărţi, a venit acasă cu o plasă. Plină cu medicamente, cu seringi şi alte consumabile medicale. Am întrebat-o ce-i cu plasa aia la noi în casă şi a zis că trebuie să i-o ducă lui Ionuţ, că el i-a dat-o. Mi s-a părut foarte ciudată povestea încă de atunci. Am întrebat-o cum le-a scos din spital. A zis că nu ea le-a scos, ci şeful. Ulterior, m-am uitat să văd ce medicamente sunt. Este vorba despre medicamente care nu se găsesc în farmacii, unele sunt folosite în tratamentul pentru leucemie. Am sesizat Parchetul şi conducerea Spitalului Filantropia", a mai spus bărbatul.

Liviu Radu, managerul Spitalului Filantropia, a confirmat, pentru sursa citată, că soţul asistentei i-a povestit ce s-a întâmplat.

„A venit la mine, mi-a spus ce probleme avea. I-am spus să facă o plângere. Înţeleg că este şi o anchetă penală. Şi noi am declanşat o anchetă internă şi aştept finalizarea cercetărilor. Despre suspiciunea că s-ar fi furat medicamente din spital, am făcut verificări. Nu lipseşte nimic. Din fişele pacienţilor internaţi la secţia de hematologie reiese că toate medicamentele le-au fost administrate", a spus Liviu Radu.

sursa foto: adevarul.ro