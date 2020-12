Robert Licu, antrenor secund România: Ana Maria Ţicu are o uşoară entorsă la genunchi, nu va fi în lot cu Norvegia

Antrenorul secund al naţionalei de handbal feminin a României, Robert Licu, a declarat, duminică, la conferinţa de presă de la Kolding, că în lot nu sunt probleme grave de sănătate înaintea partidei cu Norvegia, cu excepţia unei entorse la genunchi, suferită de Ana Maria Ţicu, potrivit news.ro.

”Avem o problemă, o uşoară entorsă la genunchi la Ana Maria Ţicu, de aceea a suferit lotul modificări. Nu poate evolua nici cu Norvegia, nu ştim câte jocuri. Nu e grav. Mai sunt mici lovituri, dureri, şi de după primul meci cu Germania, în general lucruri cronice. Fetele sunt montate după victoria cu Polonia, cu moralul bun şi avem perspective bune. Sper ca de la meci la meci să arătăm mai bine în toate fazele, să creştem în toate compartimentele, chiar dacă suntem văduviţi de prezenţa a două jucătoare care ne-ar fi putut ajuta (Crina Pintea şi Laura Moidă, ambele pozitive la Covid-19 - n.r.). Adversarele sunt puternice, este greu de cuantificat ce ne propunem în continuare, ştim că putem învinge orice adversară, însă e volatil totul, pentru că echipele sunt în continuă dezvoltare şi au apărut şi mai pot apărea surprize”, a spus Robert Licu.

El consideră că Norvegia merită respect, însă România nu trebuie să arate frică. ”Trebuie să arătăm respect, pentru că este o echipă care câştigă medalii în ultimii ani, dar nu trebuie să ne fie frică. Respectul e una, iar frica e alta! Dovadă că România a câştigat ultima confruntare cu Norvegia. Acum, cel mai mare handicap al echipei noastre este lipsa jocurilor de aproape un an, oficiale sau amicale. Nu pentru că nu am vrut, ci pentru că pandemia nu a mai permis. Timpul de antrenamente a fost redus, iar teoriile noastre tactice nu au putut fi aplicate dacă nu am avut jocuri”.

La conferinţa de presă a participat şi jucătoarea Anca Polocoşer, care a vorbit despre partida cu Polonia, dar şi despre cea care urmează, cu Norvegia. ”Eu nu aveam emoţii că vom face un rezultat negativ cu Polonia, doar că trebuia să arătăm ce putem. Nu pot spune că ne sperie Norvegia şi cred că trebuie să anihilăm foarte bine contraatacurile lor rapide. O să vedem dacă putem alerga aşa de repede ca ele. Suntem fericite că am învins Polonia, dar nu ne relaxăm. Greul de acum începe. Se simte lipsa jocurilor de pregătire, condiţiile nu sunt cele mai bune şi ne lipsesc jucătoare”.

Naţionala României a disputat două meciuri în grupa D a Campionatului European din Danemarca, 19-22 cu Germania şi 28-24 cu Polonia. Luni, de la ora 21.30, tricolorele vor juca în compania Norvegiei, ultimul meci din grupă, ambele echipe fiind deja calificate în grupele principale.

După două etape, grupa D are lider Norvegia (4 puncte), urmată de România (2), Germania (2) şi Polonia (0).

Primele trei clasate vor continua în grupele principale, locurile 1-3 din grupele A şi B în grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C şi D în grupa principală II, între 10-15 decembrie. Echipele se vor califica în grupele principale cu punctele acumulate în disputele cu celelalte adversare care ating această fază.

În 18 decembrie vor avea loc semifinalele şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.

Campioana europeană va obţine calificarea directă la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.