România - Andorra: Florinel Coman înscrie primul gol pentru națională / Ianis Hagi: 'Ne-au ieşit toate!'

Florinel Coman, atacantul echipei naţionale a României, a marcat primul său gol pentru tricolorii mari în meciul câştigat duminică, la Bucureşti, 4-0 cu Andorra, scrie news.ro.

„Din fericire suntem pe primul loc şi sper să rămânem tot aşa. [a marcat primul său gol la naţională] Sunt mândru de mine, mă gîndeam de mult la acest gol şi mă bucur că el a venit şi m-am descătuşat. Vrem victorii! Pentru asta muncim, tragem foarte mult şi iată că suntem pe primul loc. Nu m-am aşteptat la rezultatul din Elveţia, egalul cu Belarus. Noi ne-am gândit la meciul nostru. Ne doream să facem şi golaveraj la acest meci. Ne-au ieşit toate! Mă bucur că tineretul vine la stadion şi iubeşte echipa naţională şi sper ca pe viitor mulţi din tribună să ajungă şi pe teren.

Următoarele două meciuri trebuie să le tratăm foarte serios, pentru că acum suntem foarte aproape să obţinem calificarea. Sunt sigur că o vom face aşa cum am făcut pîna acum, uniţi. Am creat un grup frumos şi pe teren şi în afara terenului. Nu m-am supărat că la Budapesta am stat pe bancă, am trăit meciul la aceeaşi intensitate”, a spus Florinel Coman.

Ianis Hagi a fost fericit pentru golul marcat în meciul câştigat duminică şi crede că tricolorii vor merge la turneul final al Euro 2024.

„A fost o seară perfectă! Mesajul pe care l-am transmis România te iubesc! este un mesaj scurt pe care am vrut să îl transmitem noi ca şi grup, indiferent de rezultate ne iubim ţara şi acest grup va muri pe teren pentru România. A fost un mesaj şi pentru copiii aceştia care au venit să ne suţină la ora 10 seara. Încercăm să facem şi noi ce putem pentru ei şi să-i răsplătim cum putem mai bine.. Când toată ţara este în spatele echipei naţionale nu ştiu dacă se compară vreo altă ţară cu noi. Eu am trăit lucrul ăsta în Italia, la U21. Acum datria noastră este să ne uităm în pătrăţica noastră şi să ne câştigăm noi meciurile. Am câştigat acum, dar trebuie să ne uităm şi la partea defensivă a echipei. Am primit puţine goluri. Ajungem acum la ultimele două meciuri din campanie, foarte importate, şi vrem să facem cât mai mult din ele, să facem o ţară întreagă fericită”, a declarat Ianis Hagi.