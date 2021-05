Romaqua Group are în portofoliu branduri cu sute de ani de tradiție

Romaqua Group Borsec este o companie 100% românească, cu un portofoliu de produse 100% românești, cu șapte fabrici pe tot teritoriul României. Cele șapte fabrici sunt situate în Borsec (două fabrici de apă minerală naturală), Stânceni (apă minerală), Bușteni (apă minerală și băuturi răcoritoare), Sebeș (bere și băuturi energizante) și București unde se află fabrica de preforme, dar și o tipografie proprie. Numărul de angajați a crescut în mod constant, în paralel cu dezvoltarea businessului, ajungând în prezent la peste 2.200 de oameni, Romaqua Group fiind cel mai mare angajator din industria băuturilor. În 23 de ani de activitate cifra de afaceri a grupului a ajuns la 172 milioane de euro. În portofoliul companiei se regăsesc branduri cu cea mai îndelungată tradiție de pe piața apelor minerale naturale din România, și printre cele mai îndelungate din lume, cum este Borsec, care anul acesta celebrează 215 ani de prestigiu, dar și branduri create de la zero și care au ajuns pe primul loc pe segmentul lor de piață cum este Giusto Natura. Longevitatea brandurilor cumulează peste 350 de ani de tradiție după cum urmează: Borsec 215 ani, Stânceni 43 de ani, Giusto 17 ani, Giusto Natura 16 ani, Aquatique 14 ani, Albacher 13 ani, Dorfer 13 ani, Mühlbacher 13 ani, Giusto Elektrik 12 ani. Sunt puţine mărci atât de vechi în lume, cu o asemenea longevitate şi cu un asemenea prestigiu cum are Borsec. Cunoaşterea izvoarelor Borsecului datează de pe vremea romanilor, care le-au descoperit după cucerirea Daciei. Cu prilejul unor săpături arheologice realizate în anul 1857, în trecătoarea Tulgheş, au fost găsite monede romane datând din anii 337-361 precum şi sarcofage romane. Încă din secolul al XVIII-lea Borsecul era renumit ca staţiune balneo-climaterică datorită calităţilor terapeutice ale apelor sale minerale, bolnavi din toate părţile Europei mergând la Borsec pentru tratament. În 1806, trei milioane de litri de apă minerală erau îmbuteliaţi şi transportaţi cu carele în Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria şi Viena. Borsec a devenit industrie şi a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni să beneficieze de gustul şi de calităţile curative ale apei sale minerale. În prezent, se îmbuteliază peste 480 milioane de litri de apă minerală naturală Borsec, fiind lider detașat pe piața apelor minerale naturale din România. Al doilea brand cu vechime este Stânceni care se îmbuteliază din anul 1978. În anul 2007 a fost lansat pe piață brandul Aquatique, un brand construit de la zero și care a crescut în 14 ani foarte frumos, având o identitate clară și foarte apreciat de părinți pentru avantajul competitiv de neegalat și anume conținutul scăzut în săruri minerale și extrem de scăzut în sodiu de doar 1mg/l, ceea ce o recomandă pentru prepararea formulei de lapte a bebelușilor. Un alt brand de succes este Albacher, o bere nepasteurizată produsă într-una dintre cele mai moderne fabrici de bere din lume și lansată pe piață în anul 2008. Fabrica este situată în localitatea Sebeş, zona Şirinii Lancrămului, şi înglobează cele mai moderne tehnologii existente pe plan mondial, fiind unica de acest fel din lume. Tehnologia germană de producție și îmbuteliere utilizată cumulează integral, pentru prima oară într-o singură fabrică, cele mai noi procese de producţie şi tehnologia cea mai avansată. Pe o piață extrem de competitivă cum este piața berii, Albacher a reușit să obțină o cotă de piață mai mult decât satisfăcătoare în lupta cu giganți mondiali.

”Sloganul companiei Romaqua Group este ”suntem condamnați la calitate”, iar acesta urmărește ca un fir roșu toată filosofia de business, și se regăsește în grija cu care sunt create și dezvoltate brandurile din portofoliul acesteia”, spune Mihaela Drăghici, director PR Romaqua Group.

Consumatorul a fost în centrul atenției companiei Romaqua Group încă de la înființare, din anul 1998. Această preocupare constantă față de consumator, față de nevoile și dorințele acestuia stă la baza lansării pe piață doar a unor produse de cea mai bună calitate.