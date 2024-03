Regia Autonomă 'Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA' are prevăzut pentru acest an un profit brut de 4,416 milioane lei şi unul net de 3,744 milioane lei, conform proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, conform Agerpres.

Veniturile totale ale regiei sunt estimate la 1,6 miliarde lei, din care aproape 1,593 miliarde lei venituri din exploatare. Veniturile din serviciile de navigare aeriană reglementate sunt preconizate la 1,494 miliarde lei.

"Veniturile din exploatare in valoare de 1.592.869,95 mii lei, au fost estimate în creştere cu 6,24% faţă de nivelul preliminat la data de 31.12.2023. Veniturile din serviciile navigaţie aeriana reglementate, in valoare de 1.493.857,84 mii lei, cu o pondere de 93,78% în total venituri de exploatare, au fost estimate în creştere cu 5,99% faţă de cele preliminate la data de 31.12.2023, ca urmare a creşterii traficului prognozat pentru anul 2024.", se menţionează în proiect.Cheltuielile totale prevăzute în proiect sunt de 1,595 miliarde lei, din care 1,564 miliarde lei cheltuieli de exploatare. Cheltuielile de personal sunt stabilite la 1,155 miliarde lei, numărul de salariaţi prognozat la finele anului fiind de 1.793."Cheltuielile totale, în valoare de 1.595.754,14 mii lei, au fost estimate în creştere cu 8,81% faţă de nivelul preliminat a se realiza la data de 31.12.2023. În structura cheltuielilor totale în valoare de 1.595.754,14 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 1.563.913 mii lei, deţin o pondere 98% iar cheltuielile financiare în valoare de 31.841,14 mii lei, deţin o pondere de 2%", se arată în proiect.Potrivit sursei citate, cheltuielile cu personalul au o pondere de 73,89% în total cheltuieli de exploatare şi au fost estimate în anul 2024, în creştere cu 9,92 %, respectiv cu suma de 104,306 milioane lei faţă cele aprobate în anul 2023 prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1372/2611/2023. Creşterea se datorează, în principal actualizării salariilor cu inflaţia prevăzută în planul de performanţă, precum şi a dinamicii de personal aprobată până la finele anului 2024.Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 824,588 milioane lei, au fost estimate în creştere cu 10,94%, respectiv cu suma de 81,291 milioane lei, faţă de cele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023. Creşterea cheltuielilor de natură salarială provine din: majorarea salarială datorată creşterii inflaţiei asumate prin baza de cost transmisă la Comisia Europeană in valoare de 55,941 milioane lei; majorarea salarială conform dinamicii de personal planificate pentru anul 2024, în baza planului de performanţă aprobat pentru a treia perioadă de referinţă (2020-2024), în valoare de 17,98 milioane; majorarea salarială datorată modificării elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii în muncă), în valoare de 1,257 milioane lei; majorarea salarială datorată asigurării de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de către salariaţii care au îndeplinit condiţiile de avansare/promovare în perioada 2023 dar care nu au fost promovaţi/avansaţi, precum şi pentru cei propuşi în anul 2024, in valoare de 1,592 milioane lei; creşterea bonusurilor cu suma de 4,52 milioane lei, creştere datorată, în principal, majorării valorii cheltuielilor sociale ca urmare a adaptării nivelului acestora la dinamica de personal, precum şi a creşterii ajutoarelor medicale acordate salariaţilor pentru boli grave şi deosebit de grave.Cheltuielile aferente contractului de mandat în valoare de 1,779 milioane lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(3) şi (4) din OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: pentru directori valoarea este de 883.250 lei; pentru consiliul de administraţie valoarea este de 895.960 lei.Cheltuielile pentru investiţii sunt stabilite la 109,848 milioane lei şi provin din obiective în continuare - 70,505 milioane lei, obiective noi - 14,803 milioane lei şi dotări independente şi studii - 24,538 milioane lei.ROMATSA are ca obiectiv prioritar furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce execută zboruri GAT (trafic aerian general) în condiţii IFR (reguli de zbor după instrumente) în spaţiul aerian al României, precum şi orice alt spaţiu aerian delegat României prin acorduri internaţionale. ROMATSA asigură conducerea şi dezvoltarea unitara a activităţilor de dirijare a aeronavelor aparţinând utilizatorilor sau operatorilor, promovează armonizarea şi integrarea în sistemul specializat european (EUROCONTROL), asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, utilizarea coordonata a spaţiului aerian al României de către aviaţia civilă şi militară.