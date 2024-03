Rușii, atac de o ferocitate cum rar s-a văzut în Ucraina: s-a tras din toate direcțiile

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că au distrus mare majoritate dintre 98 de rachete şi drone ruseşti - un număr foarte mare - lansate în acest nou val de bombardamente nocturne.

În raportul său zilnic, armata rusă a confirmat că a luat drept ţintă, pe timpul nopţii, infrastructuri energetice, dar şi ”apărări antiaeriene” ucrainene, cu rachete hipersonice şi drone.

Moscova şi-a intensificat atacurile aeriene împotriva Ucrainei în ultimele săptămâni, vizând mai ales infrastructuri energetice, ca represalii în urma unor atacuri ucrainene în regiuni ruse de frontieră.

În total, zece regiuni din întreaga Ucraină au fost vizate, iar şase persoane - inclusiv un copil - au fost rănite, a anunţat Ministerul ucrainean de Interne.

Trei centrale termice ucrainene au fost avariate grav în urma unor tiruri ruseşti, a anunţat furnizorul de energe DTEK, fără să precizeze unde se află acestor acestor instalaţii.

”Ocupanţii au atacat trei centrale termice DTEK. Echipamentele au fost avariate grav”, anunţă într-un comunicat compania, precizând că iniginerii săi au reacţionat ”rapid”.

Franţa a denunţat vineri aceste atacuri ruseşti care au avariat cele trei centrale termice ucrainene, apreciind că acestea ”pot constitui crime de război”.

”Atacurile ruse care iau ca ţintă instalaţii de producţie de energie în oblasturile Dnipropetrovsk, Poltava şi Cerkasî confirmă că Moscova nu deviază de la strategia sa a terorii”, a denunţat Ministerul francez de Externe.

”Salutăm rezistenţa Ucrainei”, subliniază Quai d'Orsay, reiterând că Franţa şi partenerii săi susţin în continuare Ucraina.

Premierul ucrainean Denîs Şmîhal a acuzat Rusia de faptul că ”şi-a continuat atacurile barbare împotriva sistemului energetic ucrainean”.

În unele zone, a fost nevoie ca alimentarea cu curent să fie oprită, a anunţat el, fără să precizeze amploarea acestor întreruperi.

”Ucraina are nevoie de sisteme de apărare antiaeriană suplimentare pentru a-şi pune în siguranţă infrastructurile esenţiale şi a-şi proteja populaţia”, a pledat el.

Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galiuşcenko, anunţa anterior că un ”atac masiv” a vizat mai ales instalaţii de producţie de energie în regiunile Dnipropetrovsk (centru-sud), Poltava (centru) şi Cerkasî (centru).

Guvernatorul din Dnipropetrovk, Serghii Lîsak, a semnalat că ”mai multe instalaţii energetice” au fost avariate în regiune.

El a anunţat vineri la prânz că o femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost rănit într-un atac cu dronă în localitatea Mîrivska, în apropiere de Nikopol, subliniind că tiruri vizau aceste zone de vineri dimineaţa.

În regiunea Doneţk (est), altă femeie a fost ucisă într-un atac aerian rus la Mîkolivka, care a avariat puternic aproximativ 30 de loocuinţe, o piaţă şi o clădire administrativă, a anunţat poliţia ucraineană.

Kievul le cere aliaţilor săi din Occident să-i trimită ajutor suplimentar cât mai rapid.

Însă, atât la Bruxelles, vât şi la Washington, disensiuni politice au blocat livrarea de armament şi trimiterea de fonduri în ultimele luni.

În ultimele săptămâni, oficiali ucraineni insistă asupa trimiterii unor baterii de tip PATRIOT suplimentare.

Acest sistem antiaerian puternic şi costisitor a fost firnizat pentru prima oară Ucrainei în primăvara lui 2023.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evocat vineri necesitatea ”reconstituirii mai rapide a stocutilor” apărării antiaeriene ucrainene şi a anunţat că ”contează pe o reacţie rapidă” a aliaţilor din Occident ai ţării sale.

Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a relevat, într-un interviu difuzat vineri, avantajul armatei ruse ca muniţie trasă, de ”şase la unu”, de mai multe zile.

Dacă ar fi avut o apărare antiaeriană mai bună şi muniţie mai multă, Ucraina ar fi putut să păstreze ”fără nicio îndoială” anumite poziţii pe care le-a pierdut recent, consoderă el.

El a subliniat că Rusia şi-a ”crescut în mod semnificativ activitatea aviaţiei”, folosind bombe aeriene ghidate ”care ne distrug poziţiile”.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat vineri că au distrus ”84 de ţinte aeriene” - inclusiv 28 de rachete şi 58 de drone de tip Shahed de fabricaţie iraniană.

În total, Rusia a lansat 99, majoritatea drone, în acest atac aerian ”puternic”, au anunţat forţele ucrainene.

Armata rusă lansează aproape în fiecare noapte rachete sau drone împotriva teritoriului vecinului său, însă numărul acstora scade în general.

Armata poloneză a anunţat o supraveghere consolidată a spaţiului său aerian, la câteva zile după ce o rachetă rusească trasă către vestul Ucrainei a survolat teriroriul polonez timp de 39 de secundde.

”Am observat, în această noapte, o activitate aeriană cu rază lungă de acţiune intensă a Federaţiei ruse, legată de atacuri cu rachetă împotriva unor ţinte pe teritoriul ucrainean”, a anunţat într-un comunicat comandamentul armatei poloneze.

”Toate procedurile necesare protecţiei spaţiului aerian polonez au fost luate”, iar forţele poloneze ”supraveghează situaţia în mod continuu”, anunţă acesta.

#BREAKING: After Russia's attacks on thermal power plants, Ukraine imports electricity from Romania, Slovakia, Poland, Hungary and Moldova.



Prime Minister Denis Shmygal has announced this. pic.twitter.com/U7uh3Zi8S2