S-a făcut pasul decisiv pentru Autostrada Moldovei: începe construcția efectivă în județele Moldovei

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a aprobat Studiu de Fezabilitate pentru autostrada Pașcani-Suceava, parte a Autostrăzii Moldovei. Finanțată din Programul Transporturi 2021-2027, această autostradă va acoperi județele Moldovei tranzitând județele Botoșani, Iași și Suceava.

”Pas important pentru construcția Autostrăzii Pașcani- Suceava!

Studiul de Fezabilitate a fost aprobat astăzi în Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR.

Autostrada Pașcani- Suceava, parte a A7 (Autostrada Moldovei) va avea o lungime de aproximativ 62 de km și o valoare estimată de 7,79 miliarde de lei (fără TVA).

Autostrada va fi împărțită în două loturi, iar contractele pentru construcția acestora (finanțate din PT 2021- 2027) vor fi licitate independent:

-Lotul 1 ( 33 km): Nod rutier Roșcani cu descărcare în DJ 208C;

-Lotul 2 ( 28, 97 km): Nodul Rutier Aeroport și Drum de legatura DN29 şi Aeroport.

Aceasta nouă autostradă va tranzita județul Iași (12,3 km), județul Botoșani (6,5 km) și județul Suceava (43,17 km).”, arată Sorin Grindeanu.

În octombrie se va circula pe 4 loturi din Autostrada Moldovei

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat care este stadiul lucrărilor și a spus că acestea vor fi finalizate mai repede decât era termenul fixat, iar în toamna anului 2024, în octombrie, se vor da în folosință 4 loturi.

"Pe primele două tronsoane de la Ploieşti la Buzău vă pot spune că rămânem pe termenul asumat, şi anume octombrie anul acesta vor fi date în circulaţie. Pe lotul 3 care, din păcate, a tot fost amânat cam un an jumate de diversele contestaţii şi răspunsuri date de către cei de la CNSC, vor începe lucrările la 1 martie, deci în două săptămâni, iar aici, pe cele 4 loturi, este o mobilizare nu bună, ci foarte bună. (...) În toamna acestui an, spre sfârşitul anului, se va circula pe cele patru loturi, chiar dacă două au termenul 2025. Avem un constructor care de fiecare dată reuşeşte să devanseze toate aceste termene asumate şi nu va face excepţie acest tronson de la Buzău la Focşani. Mai mult decât atât, am convenit cu constructorii ca în momentul în care se termină câte un tronson de la o descărcare la alta, să poată fi utilizat întreg tronsonul, să poată fi dat în circulaţie. Adică să nu aşteptăm întregul lot 4 sau întregul lot 3. În momentul în care sunt finalizate lucrările pe bucăţi care pot fi date în circulaţie, să facem acest lucru fără să aşteptăm toată birocraţia legată de recepţiile finale pe loturi (...) Lucrările continuă şi în sus, spre Paşcani, şi colegii (...) mi-au spus că ritmul e acelaşi", a declarat Grindeanu, la Focşani.

El a subliniat că acest finalizarea acestui lot al A7 este deosebit de importantă pentru municipiul Focşani, deoarece va prelua mare parte a traficului din oraş.

"Ştiu că e foarte important acest lot 4, care ajută foarte mult Focşaniul, şi domnul primar mi-a spus acest lucru. E şi cel mai înaintat. Dacă se mai rezolvă câteva chestiuni, să zicem aşa birocratice pe care ni le-au spus colegii din companie, putem pe finalul acestei veri să spunem că tot lotul acesta 4, cocoaşa asta de la Focşani, va fi dată în circulaţie şi ştiu că va fi de folos pentru întreaga circulaţia din zonă", a spus ministrul Transporturilor.