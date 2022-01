Scene HALUCINANATE la UPU! Copil snopit în bătaie în timpul consultului de o doctoriță. Mama copilului: 'L-am găsit cu sânge şi zgârieturi'

O doctoriţă de la Unitatea de Primiri Urgenţe Pediatrie a Spitalului Judeţean Vâlcea este cercetată de poliţie după ce o mamă a reclamat că în timpul unui consult aceasta i-ar fi agresat fizic copilul, în vârstă de 4 ani şi jumătate.

Într-o postare pe Facebook, mama băieţelului susţine că medicul de la UPU Pediatrie, unde s-a prezentat luni, l-ar fi lovit pe copil peste mâini şi l-ar fi bruscat.

"Efectiv l-a agresat fizic în faţa mea! Să nu mai spun că l-a rănit cu paleţica în gură de l-am găsit cu sânge şi zgârieturi. Este vorba despre doamna doctor pediatru Robescu! Când am întrebat cum este posibil aşa ceva am primit răspuns: "copilul m-a zgâriat şi de aceea l-am lovit"! Am sunat la poliţie fără să mai stau pe gânduri, iar la sosirea echipajului de poliţie a minţit vehement spunând că doar i-a dat mâinile jos de pe ale ei şi i-a zis să se potolească pentru că eu nu am cooperat pentru consult şi am lăsat copilul să facă ce vrea", a scris mama copilului.

Femeia a menţionat că va sesiza şi Colegiul Medicilor cu privire la comportamentul doctoriţei şi va face şi plângere penală împotriva ei.

"Nu acceptaţi agresiune verbală sau fizică, suntem oameni, noi contribuim la plata salariilor celor ce dorm în spitale şi te trimit la medicul de familie pentru o reţetă sau te tratează cu scârbă, jigniri şi mai nou agresiune fizică!", a mai spus mama băieţelului, informează Agerpres.

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea au informat că au înregistrat plângerea femeii şi că fac cercetări în acest caz pentru a lămuri situaţia.

În ceea ce priveşte Colegiul Medicilor Vâlcea, juristul organizaţiei, Adrian Buşu, a precizat, joi, că deocamdată nu s-a primit nicio sesizare în acest sens.

