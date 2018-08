Secretarul american al apărării este de acord cu crearea unui comandament militar pentru spațiu

Ministrul american al apărării, Jim Mattis, s-a declarat marţi "absolut" favorabil creării unui nou comandament militar pentru spaţiu, fără a merge totuşi până la a spune că îşi doreşte forţa spaţială despre care a vorbit Donald Trump, relatează AFP preluată de Agerpres.

"Trebuie să considerăm spaţiul ca un domeniu de luptă în dezvoltare şi cu siguranţă că un comandament militar se numără printre lucrurile pe care putem crea", a declarat presei şeful Pentagonului.Preşedintele american a dispus în mai crearea unei forţe spaţiale ca a şasea ramură a forţelor armate, alături de armata terestră, forţele aeriene, forţele navale, puşcaşii marini şi garda de coastă."Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu ajunge, trebuie să dominăm spaţiul", a adăugat atunci liderul de la Casa Albă.Spaţiul este în prezent plasat sub responsabilitatea Forţelor aeriene americane.Pentagonul trebuie să prezinte în această săptămână Congresului propunerile sale pentru aplicarea ordinului lui Donald Trump şi, potrivit unui document obţinut de site-ul specializat Defense One, militarii propun crearea unui simplu comandament al spaţiului.Armata americană este organizată în comandamente geografice precum Centcom, comandamentul central pentru Orientul Mijlociu, sau Africom pentru Africa, cărora li se adaugă comandamente tematice precum comandamentul strategic (Stratcom), care răspunde de armamentul nuclear al ţării.Pentagonul propune deci crearea unui nou comandament spaţial, dar doreşte să evite sporul de birocraţie pe care ar aduce-o crearea unei a şasea forţe armate.Mattis a dat asigurări că Pentagonul este "total în acord" cu Casa Albă şi în special cu vicepreşedintele Mike Pence, care răspunde de dosar la Casa Albă."Se lucrează la asta. În ceea ce priveşte modul în care va arăta organizaţia - ea va fi adecvată, pot să vă asigur - nu am încă toate răspunsurile", a spus el.Militarii din întreaga lume depind din ce în ce mai mult de instrumente de geolocalizare pentru operaţiunile lor militare şi securizarea sateliţilor a devenit o miză tot mai importantă. Rusia, care dispune de o forţă spaţială care ţine de forţele aeriene, s-a îngrijorat de afirmaţiile lui Trump privind "dominaţia" spaţiului de către SUA.