Sergio Perez va părăsi Racing Point, la finalul sezonului - Plecarea lui alimentează zvonurile că la echipă va veni Sebastian Vettel

Pilotul mexican Sergio Perez va părăsi Racing Point, la finalul sezonului, iar plecarea lui alimentează speculaţiile că la echipă va sosi cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel, informează motorsport.com, potrivit news.ro.

"Totul în viaţă are întotdeauna un început şi un sfârşit, iar după şapte ani împreună, perioada meu cu echipa se va încheia după acest sezon. Mă doare puţin pentru că am pariat pe echipă în perioade foarte grele. Am reuşit să depăşim obstacolele şi sunt foarte mândru că am salvat locurile de muncă ale mai multor colegi de echipă. Voi păstra amintirile marilor momente trăite împreună, prieteniile şi satisfacţia de a da mereu totul. Voi fi mereu recunoscător pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o Vijay Mallya (n.r. - fostul patron al echipei), care a crezut în mine în 2014 şi mi-a permis să-mi continui cariera de Formula 1 cu Force India. Administraţiei actuale, condusă de Lawrence Stroll, nu-i doresc altceva decât tot binele în viitor, mai ales cu viitorul proiect Aston Martin", a spus Perez, într-un comunicat postat pe reţelele de socializare.

Sergio Perez, 30 de ani, este la al şaptelea sezon ca pilot al echipei Racing Point, fostă Force India, şi mai avea contract până n 2022. El a mai concurat pentru Sauber şi pentru McLaren. Mexicanul are opt clasări pe odium (două locuri 2 şi şase locuri 3) în Formula 1, în 182 de starturi.

"Nu am un plan B. Intenţia mea este să continui cursele, dar asta ar depinde de găsirea unui proiect care să mă motiveze să dau sută la sută la fiecare tur de pistă. Sper să vă pot oferi o veste bună în curând, dar deocamdată să ne bucurăm împreună de următoarele curse", a adăugat el.

Perez ocupă în actuala ediţie a Campionatului Mondial de Formula 1 locul 11 în clasamentul piloţilor, cu 34 de puncte, dar a lipsit de la două mari premii, din cauza faptului că a contractat virsul Sars-CoV-2.

Force India a fost cumpărată, în urmă cu doi ani, de omul de afaceri canadian Lawrence Stroll, pentru a-i asigura un "volan" fiului său, Lance Stroll. Pilotul canadian ocupă locul 4, în clasamentul general, cu 57 de puncte.

Germanul Sebastian Vettel rămâne fără contract la finalul acestui sezon, după ce Ferrari nu i-a prelungit înţelegerea.