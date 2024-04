Silvestru Șoșoacă cere DGASPC să o ancheteze pe Diana Șoșoacă: Senatoarea terorizează copilul, acuză soțul!

Silvestru Șoșoacă, încă soțul senatoarei Diana Șoșoacă, spune că DGASPC ar trebui să deschidă o anchetă în cazul soției sale. Șoșoacă a acuzat că soțul ei a bătut-o ani de zile și că a terorizat-o, așa că a cerut ca soțul ei să fie monitorizat cu o brățară prin instituirea unui ordin de protecție.

Acum, Silvestru Șoșoacă spune că soția de care se află în divorț o supune la rele tratamente pe fiica lor. Atenție, senatoarea nu își bate copilul, însă Silvestru Șoșoacă spune că micuța e traumatizată de tonul vocii mamei, care e puțin temperamentală, dar și de faptul că e purtată prin toată țara în campanie electorală.

Iată ce a acuzat Silvestru Șoșoacă

În primul an am avut o căsătorie de navetă. De șase ani am crescut-o ca pe copilul meu și m-am implicat în creșterea ei mai mult ca în cea a copilului meu. Scandalul și țipetele au afectat-o. De mâine încolo, e foarte grav, în majoritatea live-urilor apare fetița. O duce în toată țara, ați văzut-o și săptămâna trecută în roller coaster, Diana a încercat la fel să își facă campanie în stil american. Diana transformă copilul într-o armă. Mâine e procesul, Diana insista să vină și copilul să depună mărturie.

Din 6.000 de brățări, patru au fost stricate pe mine și trei erau stricate din fabrică. Trebuie să breveteze termenul de abuz emoțional.