Simona Halep după victoria ce a ajuns în semifinale la Indian Wells: Cred că am jucat cel mai bun tenis din acest an

Simona Halep a declarat, după ce a învins-o în 53 de minute pe croata Petra Martici, în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells, că a jucat cel mai bun tenis din acest an.

"A fost un meci grozav, simt că am jucat cel mai bun tenis din acest an, ceea ce mă face super-fericită, pentru că ştiam că o să fie un meci greu împotriva ei. În 2018 a fost un joc mai lung, a fost mult mai dificil, dar astăzi m-am simţit grozav, am fost într-o misiune, am vrut să fiu concentrată pe ceea ce am de făcut şi am reuşit destul de bine. (n.r. - despre cum a reuşit să retuneze atât de bine) Când intru pe teren îmi spun că returul trebuie să fie puternic, pentru că ea are un serviciu imens, cu kick, iar la înălţimea mea nu este simplu să returnez, dar am reuşit destul de bine azi. M-am antrenat un pic la retur, ieri şi în această dimineaţă şi totul a mers foarte bine. (n.r. - despre suporterii care o încurajează) De fapt, băiatul acela (n.r. - Halep a arătat către un spectator), George, vine peste tot în lume şi vreau să-i mulţumesc că mă susţine întotdeauna! Dar le mulţumesc tuturor, pentru că e întotdeauna o plăcere să vin şi să joc aici", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 24, s-a calificat a patra oară în semifinalele turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-1, pe croata Petra Martici, locul 79 WTA.

Halep va evolua în faza următoare cu poloneza Iga Swiatek, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 3, sau cu americanca Madison Keys, locul 29 WTA şi cap de serie numărul 25.

La ediţia trecută, Halep a fost eliminată în turul al treilea, de Aliaksandra Sasnovici din Belarus. Românca a câştigat turneul din deşertul californian în 2015 şi a mai fost semifinalistă în 2014 şi 2018.