Simona Radiş: Îmi doresc ca 2024 să fie cel mai bun an din carieră

Canotoarea Simona Radiş a declarat, miercuri, la finalul galei în care a fost desemnată "Sportivul anului" în canotajul românesc, că îşi doreşte ca 2024 să fie cel mai bun an din cariera sa.

"Pe noi ne bucură fiecare titlu pe care reuşim să-l cucerim. Mă bucură să fiu şi anul acesta sportivul anului, dar trebuie să recunosc că nu mă aşteptam absolut deloc. Îmi doresc ca 2024 să fie cel mai bun an din carieră. Împreună avem planuri mari şi vom da totul pentru a ne atinge visurile. Cel mai frumos moment pentru mine în acest an cred că a fost la Campionatele Mondiale. Iar cel mai trist este pierderea bunicii mele", a afirmat ea, potrivit Agerpres.

Radiş a subliniat că Ancuţa Bodnar îi este mai mult soră decât colegă în barca de dublu vâsle feminin.

"Noi nu suntem doar colege, pot spune că în momentul acesta suntem ca două surori. Ne cunoaştem foarte bine, ne susţinem mult una pe cealaltă şi am ţinut amândouă ca relaţia noastră să evolueze în acest fel. Suntem norocoase că ne-am găsit una pe cealaltă", a spus Radiş despre relaţia cu Ancuţa Bodnar, colega sa din barca de dublu vâsle feminin", a adăugat Simona Radiş.La rândul ei, Ancuţa Bodnar a declarat că este bucuroasă de rezultatele obţinute în 2023, chiar dacă a fost un an dificil."A fost un an dificil pentru noi, dar am reuşit să îl încheiem foarte bine, cu toate obiectivele îndeplinite. Un moment foarte fericit pentru noi anul acesta a fost medalia de la Campionatele Mondiale. Dar e comparabilă cu medalia de la Europene pentru că a fost una foarte greu de cucerit, a fost cu suspans până la ultima lovitură, dar am răzbit până la urmă", a precizat Bodnar.Campioană europeană (dublu vâsle şi 8+1) şi mondială (dublu vâsle), Simona Radiş a primit titlul de "Sportivul anului" în canotajul românesc în cadrul galei organizate, miercuri, de Federaţia Română de Canotaj.În 2023, Federaţia Română de Canotaj a cucerit 39 de medalii la competiţiile internaţionale importante. Printre acestea se numără 5 la Campionatele Mondiale de seniori (2 de aur, 1 argint, 2 bronz), 6 la Campionatul European de seniori (5 de aur, 1 de argint), 9 la Campionatele Europenele de tineret (8 de aur şi 1 de argint), 2 la Campionatele Mondiale de tineret (2 de aur), 5 la Campionatele Europene de juniori (2 de aur, 3 de argint), 6 la Campionatele Mondiale de juniori (3 de aur, 3 de bronz). În plus, FRC a reuşit să califice 11 echipaje la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, o premieră absolută în istoria canotajului românesc.