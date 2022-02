Singurul sector care se joacă în pandemie. Ianuarie a fost o lună uriaşă pentru achiziţii

Pandemia a deschis o nouă eră pentru jocurile online. The New York Times a văzut în acest sector o oportunitate de a-şi diversifica sursele de venit, iar din Europa Centrală Polonia încearcă să-şi pună amprenta asupra pieţei globale, scrie Mediafax.

Turcia încearcă la rândul său să-şi crească ponderea din piaţa globală. Industria este în creştere şi evoluează într-un ritm fără precedent, în timp ce percepţia publică asupra culturii de gaming pare să fie în continuă schim­bare, devenind mai mainstream pe zi ce trece. CEO-ul Amazon anticipează că acesta ar putea deveni cel mai mare business de divertisment.

The New York Times a cumpărat Wordle, adăugându-şi popularul joc online de cuvinte în portofoliul în creştere de jocuri şi puzzle-uri, scrie Bloomberg. Jocul are milioane de jucători zilnic.

The Times se concentrează pe jocuri ca modalitate de a-şi diver­sifica sursele de venituri în condiţiile în care ziarul a avertizat că creşterea numărului de abonaţi nu va continua în ritmul înregistrat în 2020.

Dezvoltatorii polonezi de jocuri video încearcă să-şi pună amprenta asupra pieţei mondiale, noi jocuri promiţătoare din Polonia urmând să apară în magazine în acest an, notează komputersviat.pl.

Compania Epic Games a anunţat crearea unui nou studio de dezvoltare în Polonia, acesta urmând să fie condus de echipa care s-a alăturat acesteia de la Plastic. Noul studio se va concentra pe „crearea de experienţe originale care să stabilează noi standard în domeniul graficii şi dezvoltării de jocuri“.

Turcia vrea o cotă mai mare din sectorul global de gaming, intenţionând să-şi crească ponderea de la 1 miliard de dolari la 10 miliarde de dolari în cinci ani, relatează Hurriyet Daily News.

Pentru giganţii tech, industria jo­cu­rilor video a devenit prea mare pentru a putea fi ignorată, scrie CNBC.

Achiziţia producătorului de jo­curi video Bungie de către Sony Interactive Entertainment este ulti­ma dintr-o serie întreagă de tranzacţii prin care consolidarea industriei acce­lerează.

Ianuarie a fost o lună uriaşă pentru achiziţii. Luna a început cu oferta Take-Two de achiziţie a Zynga pentru 12,7 miliarde de dolari, urmată de tranzacţia de 68,7 miliarde de dolari prin care Microsoft cumpără Activision Blizzard. Valoarea totală a celor trei tranzacţii, în cazul în care acestea vor fi încheiate, se ridică la 85 miliarde de dolari.

Iar, potrivit unui raport al firmei Drake Star Partners, sectorul de video gaming se îndreaptă în viteză către un nou record de 150 miliarde de dolari sub formă de tranzacţii, finanţări şi IPO-uri în acest an, relatează Reuters.