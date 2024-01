Situație dezastruoasă în Japonia: 155 de cutremure, în mai puțin de 24 de ore

Majoritatea acestor cutremure au avut o magnitudine ce a depăşit trei grade.

Şase noi cutremure puternice au fost resimţite marţi dimineaţa, potrivit agenţiei japoneze.

Bilanţul provizoriu al victimelor este de cel puţin şase morţi, iar pagubele materiale sunt vizibil semnificative.

Premierul Fumio Kishida a declarat marţi că seismele puternice şi numeroase care au zguduit centrul Japoniei de luni, inclusiv un cutremur cu o magnitudine mai mare de 7 grade, au provocat numeroase victime şi pagube materiale semnificative, informează AFP.



"Au fost confirmate pagube foarte semnificative, inclusiv numeroase victime, clădiri prăbuşite şi incendii", a spus premierul Kishida."Trebuie să luptăm contra cronometru" pentru a salva vieţi, a adăugat el.



Agenţia de Meteorologie Japoneză (JMA) a ridicat oficial marţi riscul unui tsunami legat de cutremurele care au lovit centrul ţării. JMA emisese luni o alertă maximă de tsunami foarte rară, în urma cutremurului principal înregistrat, care a avut o magnitudine de 7,6 grade. A scăzut apoi treptat nivelul riscului de tsunami.

If you stand with the people of Japan , during this tough time in which they are experiencing a Tsunami and earthquake ; U wont pass without liking this tweet ❤

May God protect the children mothers & people of Japan from the Tsunami #Japan #earthquake



pic.twitter.com/WcX6eW2ygj