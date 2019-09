Sorina Pintea a făcut anunțul: Când vom avea spitalele regionale

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a spus joi, la Mioveni, că în șapte ani vom avea spitalele regionale. Până acum au fost terminate trei studii de fezabilitate, iar la Iași a început și procedura de licitație, anunță Mediafax.

Sorina Pintea a fost întrebată al Mioveni despre spitalele regionale și a spus că povestea lor a început în octombrie 2017, când primul teren a fost transmis Ministerului Sănătății.

„Suntem în 2019, avem trei studii de fezabilitate finalizate și proiectanții și constructorii pot să vă spună ce înseamnă să faci un studiu de fezabilitate pentru o clădire de 150.000 de metri pătrați cu logistica aferentă. (...) Noi am finalizat studiile de fezabilitate, sunt depuse și se pregătesc cererile de finanțare pentru Bruxelles. La Iași am început și procedura de licitație în paralel. Deci eu cred că în șapte ani vom avea și spitalele regionale, exact așa cum am promis. Am înaintat foarte mult pentru că povestea lor a început în 2017”.

În ce privește spitalul inaugurat joi la Mioveni, Pintea a spus că acesta respectă toate ordinele pe care Ministerul Sănătății le are privind funcționarea spitalelor.

„Este dotat cu aparatura necesară pentru a deservi serviciile medicale din zonă. Ceea ce m-a entuziasmat foarte mult a fost că în sala angiografului era un medic care mi-a spus că acest spital este pregătit să facă tromboliză și poate și trombectomie - sunt niște proceduri care se fac în accidentul vascular acut”, a adăugat ministrul.

Premierul Viorica Dăncilă a spus, la rândul său, că a venit la inaugurarea spitalului pentru că este o investiție la care Guvernul a participat și nu ar lega totul de campania electorală: Am văzut că sunt alții care fiecare lucru îl conduc spre campania electorală sau spre interesul personal. Pentru mine este important, ca prim-ministru, că iată, se fac spitale în România și avem dotări foarte bune”.

Spitalui din Mioveni are șase etaje și mai multe secții, precum și aparatură modernă. Proiectul a fost început, potrivit ministrului Pintea, în urmă cu 7 ani.