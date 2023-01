SUA s-au săturat de figurile țărilor NATO: Pentagonul ia armament din Coreea de Sud să îl trimită Ucrainei

Departamentul Apărării din SUA a cerut forţelor sale staţionate în Coreea de Sud să pună la dispoziţie echipamente pentru a ajuta Ucraina în războiul împotriva Rusiei, a anunţat joi armata SUA, precizând că acest lucru va avea "impact zero" asupra operaţiunilor sale din ţara asiatică, relatează Reuters şi Yonhap. "Acest lucru are impact zero asupra operaţiunilor noastre şi capacităţii noastre de a pune în practică angajamentul nostru ferm de a ne apăra aliatul, Republica Coreea", a subliniat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al forţelor SUA din Coreea de Sud (USFK), Isaac Taylor.

USFK au un efectiv de circa 28.500 de militari.

Nu au fost comunicate alte detalii privind tipul de armament ce ar urma să fie livrat şi cât anume s-a solicitat sau a fost transferat deja. Cotidianul New York Times a relatat săptămâna aceasta că SUA transferă muniţii din Israel şi Coreea de Sud către Ucraina pentru a fi utilizate în războiul împotriva Rusiei. Moscova numeşte acţiunile sale din Ucraina drept "operaţiune specială", aminteşte Reuters.

Întrebat în legătură cu aceste informaţii, Ministerul Apărării de la Seul a răspuns că se află în strânsă coordonare cu Statele Unite pentru a menţine o postură de pregătire. Politica Seulului este de a nu livra arme letale Ucrainei. Coreea de Sud a încercat să evite divergenţele cu Rusia, atât din raţiuni economice cât şi având în vedere influenţa pe care o poate exercita Moscova în privinţa Coreei de Nord. Un oficial american a afirmat în noiembrie că Washingtonul discută cu Coreea de Sud achiziţia de proiectile de artilerie pentru a fi trimise în Ucraina, cu toate că Seulul insistă ca SUA să fie beneficiarul final al acestora.