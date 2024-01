Superstarul sud-coreean Psy, Tiesto şi Mahmut Orhan sunt noile nume confirmate pentru Untold Dubai

Superstarul sud-coreean Psy, DJ Tiësto şi Mahmut Orhan sunt noile nume confirmate pentru Untold Dubai, care va avea loc la Expo City Dubai, între 15 şi 18 februarie. La prima ediţie sunt aşteptaţi peste 70.000 de fani pe zi, anunţă organizatorii.

Iniţial un artist satiric de hip-hop în Coreea de Sud, Psy a devenit un fenomen global în 2012 cu lansarea piesei "Gangnam Style", al cărui videoclip a devenit primul care a depăşit un miliard de vizualizări pe YouTube. Cu o carieră de peste două decenii, Psy a continuat să captiveze publicul cu stilul său unic şi interpretările electrizante, potrivit news.ro.

Psy a fost artistul care a avut un concert la evenimentul de învestire al fostului preşedinte sud-coreean Park Geun-Hye în februarie 2013, iar în aprilie a lansat un nou single, "Gentleman". A ocupat locul cinci în topul Billboard Hot 100 şi locul unu în Billboard Korea K-Pop Hot 100. Videoclipul "Gentleman" a stabilit un nou record pe YouTube, cu 38 de milioane de vizualizări într-o singură zi.

Psy a mai avut apariţii în numeroase emisiuni TV şi evenimente internaţionale, consolidându-şi astfel statutul de artist global apreciat, cu o personalitate carismatică şi contribuţii inovatoare la industria muzicală. Ca reprezentant al K-pop-ului, el aduce pe scenă o combinaţie unică de muzică şi divertisment.

Votat "The Greatest DJ of All Time" de revista Mix Mag în 2010/2011 şi "Best DJ of the Last 20 Years" de cititorii DJ Mag în 2013, cariera lui Tiësto este punctată de reuşite personale. A fost primul DJ care a vândut toate biletele pentru un eveniment desfăşurat pe un stadion, unde a susţinut un live set în faţa a 25.000 de oameni timp de două nopţi la rând. Remixul pentru "Silence" (Delirium feat. Sarah McLachlan) a fost prima piesă house difuzată în timpul programelor de zi la staţiile radio din America de Nord şi a devenit un hit internaţional. Piesa a intrat în top 10 în clasamentele din Marea Britanie.

A avut un show live în faţa a miliarde de oameni pe durata Paradei Atleţilor, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Atena (2004). Tiësto este cunsocut ca fiind unul dintre pionierii scenei trance, acum stilul său este un mix din tot ceea are de oferit muzica.

Cu o carieră impresionantă, Mahmut Orhan a devenit cunoscut pentru abilitatea sa de a îmbina elemente de house şi deep house, creând astfel un sunet distinctiv. A colaborat cu numeroşi artişti de top şi şi-a consolidat reputaţia ca un inovator al genului său. Melodiile lui Mahmut Orhan sunt o combinaţie de deep house cu influenţe orientale. În 2017, a lansat o versiune remix pentru tema "Game of Thrones" şi hit-ul "Save Me" în colaborare cu Eneli.

În iunie 2018, a apărut albumul “One”, single-ul de promovare „6 Days”, un remix pentru „Six Day War” de la Colonel Bagshot, a ajuns pe primul loc în diferite ţări ale lumii. Abilitatea sa excepţională de a crea producţii pline de energie i-a adus un succes imens pe TikTok, în special cu versiunea remix a piesei "Just Get Your...and Go" de la Roger Sanchez. Mahmut Orhan face parte din categoria DJ-ilor/Producătorilor care reuşesc să-şi uimească publicul la fiecare apariţie live.

Lista de artişti care vor cânta la Dubai este completată de nume consacrate precum: Ellie Goulding, G-Eazy, Major Lazer, Armin Van Buuren, Bebe Rexha, Don Diablo, Paul Kalkbrenner, Timmy Trumpet, Hardwell şi mulţi alţii.

Cei care vor să achiziţioneze abonamente pot afla mai multe informaţii pe untold.ae.