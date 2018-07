Sute de oameni, la Muzeul Brukenthal din Sibiu, de ziua Baronului Transilvaniei

Sute de oameni, în special copii, au venit, joi, la Muzeul Național Brukenthal, din Sibiu, unde au fost primiți de baron și baroneasă, de fapt, de angajați care au intrat în pielea personajelor istorice. Oaspeții au primit prăjituri, fiind marcați 297 de ani de la nașterea lui Samuel von Brukenthal.

Celestina Albișor și Dorel Popa au jucat, joi, rolul Baronesei Sophia și al Baronului Samuel von Brukenthal, primind, la Palatul din Piața Mare a Sibiului, sute de oaspeți, cărora le-au oferit prăjituri, fiind ziua baronului. Joi ar fi împlinit 297 de ani.

„E foarte frumos și interesant. Îmi place foarte mult interacțiunea dintre baroneasă și oameni. Văd că prinde foarte bine reînvierea personalului istoric. Este foarte interesant. Eu lucrez ca restaurator în muzeu”, a spus Celestina, în timp ce se întreținea cu oaspeții din Palat.

„Îmi place mult rochia. E spectaculoasă, de gală. Am venit din București și am vrut să văd acest muzeu, despre care am auzit foarte multe lucruri bune. Când am auzit că e și acces gratuit, că e ziua Baronului, am zis ca am și noroc, nu puteam rata ocazia”, a spus Eva Tudoran, o tânără care a venit din București.

În costumul de gală „Robe a la Francaise”, Dorel Popa l-a întruchipat, joi, pe Baronul Samuel von Brukenthal. Și el, ca și Celestina, sunt angajați ai Muzeului Național Brukenthal.

„Este o onoare să reprezinți această personalitate istorică a Transilvaniei și lucrând în acest muzeu este extraordinar să poți duce o valoare mai departe, atât prin costume, cât și pentru ce trebuie să fac pentru muzeu. Oamenii sunt încântați de costume. Eu port azi o replică făcută după costumul care îl avea Baronul pentru Gale, Robe a la Francaise. Îl purta doar pentru ocazii speciale”, a spus Dorel Popa.

Personajele Baronului și al Sophiei von Brukenthal – soția sa, au putut fi întâlnite, joi, la plimbare pe străzile din centrul Sibiului. Ei au oferit dulciuri copiilor și au stat de vorbă cu turiștii și localnicii.

Samuel von Brukenthal a fost consilier personal al împărătesei Maria Tereza, a creat și condus secretariatul pentru naţiunea săsească de la Viena şi a fost şef al Cancelariei Curţii imperiale, ajutând comunitatea săsească din Transilvania. Pentru meritele sale a fost înnobilat cu titlul de baron în 1762. A fost cunoscut în întreg Imperiul Habsburgic pentru colecţiile sale importante, de valoare imensă, pe care le-a lăsat prin testament pentru a fi deschise pentru public la moartea sa. Tot prin testament el a lăsat această cerinţă să fie respectată „pe veci”. Încă din 1790, înainte de a muri, el a deschis palatul din Piața Mare a Sibiului pentru a fi vizitat, acesta fiind unul din primele muzee din lume înaintea Muzeului Louvre sau a altor muzee europene.