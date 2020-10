Trupa Queen şi Adam Lambert lansează primul album live

Trupa rock Queen lansează vineri un album live care conţine cele mai bune momente din concertele sale din ultimii şapte ani, susţinute în oraşe precum Rio de Janeiro şi Sydney, pentru a-şi înveseli fanii ''nevoiţi să rămână acasă'', informează Reuters, potrivit Agerpres.

Acesta va fi primul material live înregistrat de grupul Queen cu solistul Adam Lambert, fost concurent în concursul ''American Idol'', care l-a înlocuit în componenţa trupei britanice pe carismaticul Freddie Mercury, decedat în 1991.

Turneul formaţiei în Europa, planificat pentru această vară, a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19.

''Din fericire, (noul album, n.r.) va oferi oamenilor un substitut al experienţei adevărate în perioada în care sunt nevoiţi să rămână la domiciliu'', a precizat Adam Lambert.

Albumul ''Live Around The World'' include în întregime spectacolul de 22 de minute din concertul caritabil "Fire Fight Australia", din Sydney, susţinut în februarie, unde rockerii din trupa britanică au cântat lista originală de melodii Queen interpretate în cadrul concertului Live Aid 1985, inclusiv ''Bohemian Rhapsody'', ''We are the Champions'' şi melodia din încheiere, ''Radio Ga Ga''.

De când Adam Lambert s-a alăturat trupei Queen, formaţia a susţinut concerte în faţa unui public total de peste 4 milioane de spectatori.

''Nu poţi rezista să nu te implici şi să te cufunzi în acest sentiment minunat de comuniune atunci când suntem în turnee... cred că oamenii vor fi încântaţi. E aproape ca şi cum ai fi acolo'', a declarat pentru Reuters chitaristul Brian May.

Toboşarul Roger Taylor a spus că ideea de a lansa un album live le-a venit după ce echipa din spatele scenei a compilat o selecţie de înregistrări cu ocazia unei sesiuni video pentru platforma YouTube.

''M-am uitat şi mi-am spus: 'E grozav. Stai puţin, am anulat turneul, de ce să nu facem un album live din ele?'. A fost cu adevărat atât de simplu'', a adăugat Roger Taylor.

Membrii formaţiei britanice au recunoscut că simt lipsa turneelor.

''Într-un moment, eram în Australia agitându-ne şi interacţionând cu mii de oameni fericiţi, iar în momentul următor, eram izolaţi în case. Este foarte, foarte straniu'', a spus Brian May.

Brian May, care a suferit un infarct în prima parte a anului, a dezvăluit că îşi foloseşte timpul liber pentru a se îngriji de propria sănătate.

''Am fost ocupat cu tot felul de urgenţe medicale şi am ajuns jos, jos de tot. Misiunea mea în viaţă acum este de a mă menţine în formă, motivul principal pentru care călătoresc acum, ca atunci când aceste concerte revin, să fiu pregătit'', a continuat muzicianul britanic.

În 2021, trupa Queen va marca 50 de ani de la primul primul ei concert susţinut în componenţa sa clasică.

''Am ajuns cumva la concluzia că nu vrem să facem prea mult caz de faptul că activăm de 50 de ani. Este mult mai important că suntem încă aici'', a spus Brian May.