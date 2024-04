Tyson Fury - Sunt foarte încrezător că îl voi bate pe Usik

Boxerul britanic Tyson Fury, campionul mondial WBC, a declarat că se simte foarte încrezător că va câştiga lupta cu ucraineanul Oleksandr Usik, campionul WBA, IBF, IBO şi WBO, pentru reunificarea titlurilor categoriei grea, prevăzută pe 18 mai în Arabia Saudită, transmite Reuters, potrivit Agerpres

Lupta dintre Fury şi Usik trebuia să aibă loc iniţial pe 17 februarie, în capitala Arabiei Saudite, Riad, dar a fost amânată după ce britanicul s-a accidentat la un ochi în timp ce se antrena.

''Nu este ceva personal, este strict o afacere pentru ambii luptători. E o miză mare, dar nu îl urăsc, el nu mă urăşte. Eu îl respect ca om, ca boxer. Oricine trebuie să respecte realizările omului. Luptător bun - voi avea o provocare dură în faţa mea. Dar sunt foarte încrezător în abilităţile mele şi sunt foarte încrezător că îl voi bate pe tip'', a spus Fury, 35 ani, cu prilejul unei conferinţe de presă pentru promovarea meciului din 18 mai.

''Când cei de la cruiser (grea-uşoară) fac pasul printre băieţii mari, de obicei ei primesc ce îşi doreau. Poţi bate unii de mărime medie, dar nu-i poţi bate pe cei mari de elită, pentru că la categoria grea mărimea chiar contează. Avem categorii de greutate pentru un motiv şi el va afla asta atunci când va lupta cu mine pe 18 mai. Este timpul meu, destinul meu, era mea şi generaţia mea. Este un fapt'', a adăugat campionul britanic cu 34 victorii (24 prin KO) şi un egal în palmares.

Ultimul pugilist de la categoria grea care a unificat titlurile mondiale din lumea boxului profesionist a fost britanicul Lennox Lewis. Acesta a cucerit centurile WBC, WBA şi IBF după ce a terminat la egalitate cu challengerul, americanul Evander Holyfield, în 1999. În meciul revanşă din acelaşi an, Lewis a primit victoria la puncte

''Sunt într-o formă fantastică. Am avut un cantonament fantastic şi am o echipă bună în jurul meu, totul merge conform planului. Muncesc foarte mult, de data asta îl am pe tatăl meu (John Fury) în tabăra mea, aşa că am arma mea secretă. Avem o tabără completă de circ, aşa că nu pot face mai mult'', a adăugat Fury.

Usik, 36 ani, neînvins în 21 de meciuri, l-a învins anul trecut pe britanicul Daniel Dubois prin KO la Wroclaw. În 2023, Fury a avut un singur meci, cu starul camerunez al artelor marţiale mixte Francis Ngannou, obţinând o victorie prin decizia partajată.

''Dacă nu pot să-l bat pe Usik, este clar că nu sunt bun. Ăsta este titlul vostru. Tyson Fury nu poate să-l bată pe Usik, Tyson nu este bun, punct final. Dar dacă îl bat, înving un alt bărbat, grozav, fantastic - să vină următorul'', a mai spus Fury.