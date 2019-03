ULTIMA ORĂ - USR și PLUS au depus contestație la ÎCCJ: 'Continuăm să luptăm'

Alianța 2020 USR PLUS a depus contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție în urma deciziei Biroului Electoral Central de a respinge înscrierea alianței. Contestația are 18 pagini de argumente juridice și a fost pregătită de o echipă de 6 juriști și avocați din partea celor două partide.

„Am depus astăzi contestație la ICCJ și avem încredere că nu li se va lua românilor dreptul de a vota Alianța 2020 USR PLUS pe 26 mai. Decizia ICCJ va juca un rol fundamental în viitorul democrației din România. Dincolo de orice tehnicalități și hibe din lege, noi mergem mai departe cu încrederea că acesta este doar un hop în calea victoriei noastre. Continuăm să luptăm“, transmite președintele USR, Dan Barna.

Augustin Lazăr cere CSM să sesizeze CCR - Conflict determinat de modalitatea în care Guvernul și-a exercitat atribuția de legiuitor privind legile justiției

Depunerea protocolului Alianței 2020 USR PLUS la BEC a fost o acțiune temeinic pregătită și susținută. Am depus un întreg set de documente care să elimine orice dubiu asupra reprezentării legale din partea celor două partide. Din păcate, membrii BEC nu au luat în considerare argumentele noastre juridice și au expediat în 5 minute o decizie foarte gravă, aceea de a interzice participarea în alegeri a unei formațiuni politice susținută de sute de mii de români.

Alianța 2020 USR PLUS își exprimă încrederea că acestă eroare va fi corectată de Înalta Curte de Casație și Justiție printr-o decizie favorabilă mâine, 9 martie.

„Alianța 2020 USR PLUS este o alternativă politică pentru a schimba România în bine. Singurii care o pot valida sau invalida sunt alegătorii. Avem încredere că justiția, aplicând corect legea, va da posibilitatea cetățenilor să-și spună cuvântul. Așa cum am promis încă de la decizia BEC de ieri, nu ne dăm bătuți și ne căutăm dreptatea la Înalta Curte. Un președinte nu e pus de o procedură, ci de votul membrilor partidului. Despre asta este vorba și în cazul meu, și în cazul lui Dan Barna”, a conchis președintele PLUS Dacian Cioloș.