Un medic român dă de pământ cu Simona Halep: 'Nu te mai da contaminată că nu suntem într-un film prost apocaliptic!'

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din tenis de Agenția Internațională a Integrității în Tenis, după ce a fost depistată pozitiv la un control anti-doping.

Adrian Motoaca, medic specialist în Medicină Sportivă, a lansat, pe pagina sa de Facebook, un atac dur la adresa Simonei Halep, spunând că fostul lider mondial mimează o 'contaminare'.

"Nu domnilor, nu doar Simona a greşit...greşiţi cu toții!Societatea româneasca e concepută aşa. Am văzut nenumăratele dezbateri pe tema celor 2 probe anti-dopping, dar niciuna nu a ajuns la chintesența faptului.

Simona ca un "românaş neaoş" a făcut ceea ce face fiecare dintre noi. Nu s-a informat, nu si-a ales calea singură, a fost sfătuită prost ...alegând calea pierzaniei.

De ce Simona la valoarea ei nu are in staff un medic specialist de medicină sportivă şi are un ORList (nu sunt 100% sigur dar se poate verifica)?

De ce Simona, in calitate de sportiv de top si de lot național nu trece pe la INMS (cum e normal pentru restul sportivilor de divizii naționale şi loturi naționale) să îşi faca vizitele medico-sportive, ci doar uneori să îşi ia vreo scutire medicală pentru "presupusele accidentări" (a se vedea doar cazul refuzului de a participa la lotul național în vederea pregătirii Olimpiadei)?

De ce Simona, desi depistata consecutiv la 2 probe, refuză să pună capul în pământ ştiind ca medicaţia respectivă se dă numai în cazuri medicale grave de anemii severe sau la pacientii cu insuficiența renala grava (vezi de exemplu persoanele dializate )?

Draga Simo, substanța respectivă e un produs sintetic ...nu poate fi luat din aer precum viroza, nici din mâncare sau băutură, ca nu e nimeni nebun să pună aşa ceva scump şi rar în franzela dobrogeană sau in pufuleți! Nu te mai da "contaminată" ca nu suntem într-un film prost apocaliptic!

Stau şi mă întreb, oare vedetele mondiale Amstrong sau Bolt fiind prinşi dopați, aşa au reacționat, ori au pus capul în pamânt?Trăim intr-o societate sportivă deprimantă...care mai de care să fenteze sistemul. Echipe de Liga 2a sau a 3a la fotbal care işi pun vize în fals făra a duce sportivii la controlul de specialitate, asistența medicală la meciuri pe bani "negri" fara facturare sau chitanțe, cu fel de fel de medici generalisti sau medici de familie comunali, competiții sportive desfăşurate făra medic, echipe de Liga 1 care nu îşi permit să platească serviciile medicale de specialitate (faceți dvs. un calcul, cați medici de medicină sportivă sunt angajați, pentru ca acum vreo 5-6 ani am mai ridicat această problemă si la ultima socoteală erau doar vreo 3).

Vreti corectitudine, vreți performanță? Întrebările au răspuns, e în fața dvs.! Medici specialişti cu pregătire dedicată sportului, care nu au loc de medici rezidenţi, medici generalişti, medici de familie sau alte specialitați care "se vând ieftin" ...luând profesia şi locul de drept al unora care învața de 2 ori mai mult decât oricare enumerat mai sus! Cu stimă, un oarecare medic specialist Medicină Sportivă....banalul dr. Adrian Motoacă!", a scris medicul pe Facebook.