USR a depus moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei. AUR anunţă că susţine demersul

USR a depus, joi, în plenul Camerei Deputaţilor, moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu.

"În conformitate cu articolul 112 din Constituţia României şi cu 189 din Regulamentul Camrei Deputaţilor, vă înaintez moţiunea: "România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetenţa lui Virgil Popescu", a anunţat liderul grupului Ionuţ Moşteanu.Liderul AUR, deputatul George Simion, a precizat că partidul pe care îl conduce susţine acest demers.Preşedintele de şedinţă, vicepreşedintele Daniel Suciu, a precizat că la Biroul permanent nou constituit, după ce se va publica în Monitorul Oficial, va fi luată în discuţie moţiunea depusă de USR.

Într-o declaraţie susţinută la Palatul Parlamentului, liderul USR Cătălin Drulă le-a reproşat celor de la PSD că, "în ciuda declaraţiilor publice", îl apără pe ministrul Popescu.



"Vom ataca în această sesiune miniştrii gropari ai acestei ţări. Virgil Popescu - chiar astăzi depunem moţiune simplă împotriva sa, ministru care este groparul sectorului energetic de trei ani de zile şi, în ciuda declaraţiilor publice, el este apărat de PNL şi PSD. Şi veţi vedea la votul din această Cameră că cei care îl critică şi fac show pentru puncte electorale în şedinţele de partid vor vota să îl apere pe Virgil Popescu. Şi vor mai urma moţiuni în această sesiune", a spus Drulă.



El a pledat din nou pentru TVA redus la energie, subliniind că Germania a introdus o măsură similară.



"Până acum, ce a spus USR despre măsurile din energie s-a adeverit. Am criticat felul cum s-a făcut această plafonare, fără limită superioară. Măsura corectă este cea pe care noi am depus-o: reducerea TVA în energie, măsură pe care o aplică şi Germania. Pe măsurile luate până acum am văzut că sunt ineficiente şi au îndatorat enorm România. Vorbim de 30-40 de miliarde de lei. Banii nu se dau. Este o formă de a guverna care ne duce înapoi în anii '90, cu arierate şi cu îngroparea economiei, cu generare de inflaţie", a precizat Drulă.