Victor Costache: 'Taxa clawback a taxat, fără discernământ, toate tipurile de medicamente'

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, spune că taxa clawback a fost aplicată ”fără discernământ” şi că, în condiţiile în care este „imposibil” să se interzică exportul paralel de medicamente, trebuie relaxată politica de taxare a acestor produse, astfel încât pacienţii români să nu sufere din cauza lipsei tratamentelor de care au nevoie, scrie news.ro.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, susţine că una dintre cauzele exportului de medicamente este suprataxarea care s-a practicat în ultima perioadă în România, el susţinând că taxa clawback, care i-a determinat pe producătorii şi distribuitorii de medicamente să prefere să exporte produsele, în detrmientul pieţei autohtone, a fost aplicată „fără discernământ”

„Practic a ajuns ca această industrie atât de necesară, atât importatorii cât şi producătorii care-i avem în România suferă în egală măsură şi s-au iniţiat tot felul de dialoguri care nu au dus la nimic şi criza s-a accentuat de la un an la altul. Soluţia este asumarea de către Guvern a unui pachet de măsuri pentru a relaxa politica de taxare care este aplicată, taxa clawback. Taxa clawback a fost un instrument foarte rigid care a taxat fără discernământ toate tipurile de medicamente şi am ajuns de la an la altul ca portofoliul de medicamente să se restrângă în România. (...) Nu cred în măsuri represive, este practic imposibil de a interzice exportul paralel care este o practică europeană şi cu siguranţă ne vom trezi cu sancţiuni. Haideţi să aplicăm măsurile de bun simţ care le cere industria medicamentelor şi vom găsi soluţii la această criză”, a declarat ministrul Sănătăţii, joi seară, într-o emisiune la B1 TV.

Ministrul anunţă că un grup interministerial lucrează alături de cei implicaţi în această industrie pentru găsirea de soluţii.

„Am iniţiat pentru prima dată un grup interministerial. Toată lumea se uită la Ministerul Sănătăţii, când, de fapt, problema este la Ministerul de Finanţe şi ghidul care îl dă primul ministru asupra comportamentului Ministerului de Finanţe. Miercuri, la ora 16, ieri, a avut loc prim şedinţă a acestui comitet prezidată de către Ministerul de Finanţe la care participă Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, toţi reprezentanţii asociaţiilor de importatori şi producători şi se redactează o foaie de parcurs cu termene stricte pentru a reduce presiunea asupra acestei industrii şi pentru a permite ce ne dorim de fapt. Ne dorim ca pacienţii română să aibă aceeaşi şansă ca ceilalţi pacienţi europeni pentru a beneficia de tratamentul de care au nevoie”, a mai afirmat Victor Costache.