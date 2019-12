Victor Ponta pune tunurile pe Orban, după ultima decizie: 'Tupeu maxim și obraz cât mai gros'

Victor Ponta reacționează acid la știrea că Ludovic Orban l-a numit consilier onorific pe deputatul Remus Borza, fost consilier onorific al Viorică Dăncilă. Liderul Pro România pune semnul egal între fostul și actualul prim-ministru.

„Eu v-am spus: Orban = Dancila!

Poate cea mai buna lectie a anului 2019 - tupeu maxim si obraz cat mai gros - ca merge !

Just for fun- Remus Borza este membru in Grupul Parlamentar PSD - si NU a votat motiunea de cenzura contra Guvernului “Dancila” / in schimb tot in Grupul Parlamentar al PSD tocmai s-a inscris un deputat de Braila care a votat pentru investirea Guvernului “Orban”

Sper ca dvs intelegeti ca oamenii astia chiar nu au nicio jena - si ca isi bat joc de dvs! Oricum se bazeaza ca ii votati din nou in 2020!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Deputatul Remus Borza a fost numit consilier onorific al premierului Ludovic Orban, decizia fiind publicată, luni, în Monitorul Oficial. Potrivit deciziei, ”se acordă domnului Remus-Adrian Borza calitatea de consilier onorific al prim-ministrului”. ”Activitatea domnului Remus- Adrian Borza este neremunerară”, se mai arată în decizia publicată, luni, în Monitorul Oficial. Remus Borza a fost consilier onorific pe probleme economice, reformă şi fiscalitate şi al premierului Viocrica Dăncilă. El a fost numit în mai 2019 şi a fost demis în iunie, după ce a afirmat că ar trebui redus numărul ministerelor.