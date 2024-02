VIDEO/ Atac antisemit în Tunisia - Mulțimea furioasă a incendiat o sinagogă

Este cel mai recent atac aparent antisemit pe fundalul războiului Israel-Hamas.

Nimeni nu a fost rănit în atacul, care a avut loc într-un oraș în care nu locuiește nici o mică populație evreiască a Tunisiei.

Rapoartele din presă spun că ferestrele sinagogii au fost, de asemenea, avariate în urma atacului, dar că pompierii au reușit să preia controlul asupra incendiului înainte ca acesta să cuprindă clădirea în sine.

Numărând peste 100.000 de evrei în 1948, comunitatea evreiască tunisiană este acum estimată la mai puțin de 1.000.

A historic Synagogue in Tunisia was set on fire today. pic.twitter.com/lgQhITVRar