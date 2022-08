VIDEO Casa unui comandant din Libia a fost aruncată în aer: ciocniri violente la Tripoli

Organizația Națiunilor Unite în Libia și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la ultimele confruntări continue din această țară, care s-au soldat cu 23 de morți și peste 100 de răniți - numărul morților fiind posibil să crească.

Potrivit declarației publicate de UNSMIL, confruntările care continuă până în acest moment includ un "bombardament mediu și greu fără discriminare în cartierele populate de civili din Tripoli, care ar fi provocat victime civile și pagube la instalațiile civile, inclusiv la spitale".

De asemenea, ONU a îndemnat rivalii libieni să înceteze imediat focurile de armă, reamintind părților să rămână angajate în respectarea drepturilor internaționale ale omului și a dreptului umanitar în ceea ce privește asigurarea siguranței civililor.

Ministerul libian al Sănătății a informat că cel puțin 23 de persoane au fost ucise în confruntările armate din capitala libiană, Tripoli, iar 140 de persoane au fost de asemenea rănite. Nu e exclus ca numărul victimelor să crească.

Ieri, prim-ministrul libian Abdulhamid Dbaiba a fost văzut la Tripoli lăudându-i pe cei care au luptat din greu pentru demnitatea lor și pentru a-și salva pământul. El a mai spus: "Ne rugăm lui Allah să aibă milă și să-i ierte pe cei care au murit"; el a adăugat că singura soluție la criza din Libia este democrația și alegerile organizate, transmite publicația Albawaba News.

Sursa citată mai susține că inclusiv casa comandantului grupării an-Nawasi, Mustafa Kaddoura, care îl susține pe Fathi Bashagha, a fost aruncată în aer la Tripoli.

Ciocniri violente au izbucnit între Agenția de Sprijin pentru Stabilitate (SSA), condusă de Abdel-Ghani Al-Kikli (Gheniwa), și Brigada Revoluționarilor din Tripoli (TRB), afiliată comandantului Haitham Al-Tajouri.

Principala confruntare libiană opune guvernul de uniune națională de la Tripoli, condus de Abdulhamid al-Dbeibah, și administrația rivală condusă de Fathi Bashagha, care este susținută de parlamentul din est.

Misiunea Națiunilor Unite în țară a avertizat săptămâna aceasta împotriva oricărei încercări de a rezolva disputa prin violență.

Bashagha a încercat să intre în Tripoli în luna mai, ceea ce a dus la un schimb de focuri care a durat câteva ore și care l-a forțat să plece. El a indicat recent că ar putea încerca să intre din nou în capitală.

Săptămâna aceasta, facțiunile care îl susțin pe Dbeibah au defilat în jurul Tripoli într-o demonstrație de forță, afirmând că nu îi vor permite lui Bashagha să intre.

