VIDEO – Fără precedent: Israelul atacă Gaza cu cele mai avansate nave de război / Lovituri năpraznice împotriva Hamas

Clipurile arată corvetele INS "Magen" și INS "Oz" din clasa Sa'ar 6, care lovesc un sit de fabricare a armelor Hamas, un post militar și un post de observare aparținând forțelor navale ale grupului terorist.

Trei dintre cele patru corvete din clasa Sa'ar 6 ale Marinei Militare au fost declarate operaționale de către IDF în ultimele luni.

Forţele israeliene continuă fără înterupere să bombardeze Fâşia Gaza, iar presa israeliană a relatat că mai mult de 100 de obiective militare, între care tabere, centre de comandă şi lansatoare de rachete antitanc au fost lovite în cursul nopţii, informează Rador Radio România.

Merav Michaeli, lidera Partidului Muncii din Israel, a dat o declaraţie pentru BBC, afirmând că Israelul nu are altă variantă dect continuarea campaniei militare: " Eu aş vrea foarte mult să îi văd pe palestinienii din Gaza şi din alte părţi trăind în pace şi prosperitate. Nu sunt deloc în război cu palestinienii, dar din nefericire Hamas i-a târât în campania sa de teroare şi de aceea nu avem nicio alternativă la a lupta".

