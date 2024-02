VIDEO - Fermierii au înconjurat sediul Comisiei Europene și s-au ciocnit cu polițiștii

Protestele, la care au participat aproximativ 900 de tractoare, au loc în paralel cu o reuniune a miniştrilor europeni ai Agriculturii, acesta fiind al doilea protest major care are loc la Bruxelles în ultimele săptămâni.

Fermierii sunt nemulţumiţi de obstacolele birocratice, măsurile UE destinate combaterii schimbărilor climatice, precum şi de eforturile de a ajuta Ucraina să îşi vândă cerealele. "Principala problemă este cea a veniturilor, nu avem un preţ corect care să ne permită să ne acoperim costurile. Mai există povara administrativă, ignoranţa celor care fac legi, totul se schimbă atât de repede încât nu avem timp să ne conformăm", a declarat Caroline Jaspart, preşedinta Uniunii femeilor fermier din regiunea Wallonia.

Securitatea a fost întărită în jurul birourilor instituţiilor europene. Tractoarele au forţat baricadele poliţiei în mai multe locuri, potrivit unor imagini postate pe social media. Zona din jurul clădirilor unde se întâlnesc luni miniştrii europeni ai Agriculturii a fost murdărită cu paie, orz şi anvelope incendiate.

Tractoarele afişau pancarte pe care se puteau citi diverse slogane, precum "Europa vrea ca noi să murim" sau "Moartea noastră înseamnă foamea voastră". De asemenea, unele tractoare au blocat o serie de importante intersecţii care asigură accesul la aeroportul internaţional din Bruxelles.

Uniunea Europeană negociază de mai mult timp un acord de liber schimb cu ţările din America de Sud care formează blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay), acord care provoacă îngrijorări în rândul fermierilor europeni pentru că va duce la importuri ieftine din ţări care au standarde de mediu mai relaxate comparativ cu cele care trebuie respectate în UE.

Fermierii sunt nemulţumiţi, de asemenea, de importurile din Ucraina, care trebuie să se bazeze pe rutele de transport din ţările vecine, după ce invazia rusească a blocat exporturile prin porturile de la Marea Neagră.

Mai mulţi miniştrii europeni ai Agriculturii precum şi comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, intenţionează să se întâlnească, în cursul acestei zile, cu reprezentanţii fermierilor pentru a discuta despre nemulţumirile lor.

Police are clashing with striking farmers in #Brussels



Protesters have brought farming equipment into the European Quarter, scattering grain on the road and breaking down fences that police have set up.



The police respond by spraying the farmers' equipment with water cannons. pic.twitter.com/szZezxBCgG