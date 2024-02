VIDEO - Fermierii români sunt disperați: au încercat să oprească cerealele ucrainene, dar au fost amendați de polițiștii români

Fermierii din România sunt disperați din cauza cerealelor ucrainene, care, deși este interzis, ajung pe piața din România. Doi fermieri au urmărit un camion cu cereale din Ucraina și au constatat că acesta nu avea sigiliu, nu avea foaie de parcurs, ceea ce înseamnă că putea fi descărcat oriunde. Fermierii au sunat la 112, dar în final polițiștii i-au amendat cu 2000 de lei pentru că sesizarea lor ar fi nejustificată.

”Noi am început să urmărim camionul din vamă, am solicitat prin apel la 112 un echipaj de poliție, a fost oprit la Fălticeni. Am solicitat cântărirea lui, a fost adus un echipaj de la ISCTR. În timp ce veneau domnii de la ISCTR, am constatat că sigiliul nu este pus corespunzător, oblonul principal nu era sigilat, avea doar trecut un sigiliu prin porțile secundare ale oblonului, iar cordonul de sigilare care înconjoară tot vagonul era băgat pe sub prelată, era mascat. Legea prevede că el se pune la vedere. Șoferul putea oricând întinde acel cordon și putea descărca, fără să afecteze sigiliul din spate și sigiliul din față. E o tehnică pe care noi bănuim că ei o practică la orice transport, nu a fost ceva făcut din greșeală.

Un vameș ar trebui să știe cum să sigileze un vagon, el aplică sigiliile acelea pe cordon și ar trebui să verifice toate cordoanele pe unde trec. Vameșul este cel care controlează încărcătura și mașina cu care se transportă încărcătura. Am sunat în seara respectivă și noi, și domnii de la Poliție, la Vamă. Nu a răspuns nimeni, nu s-a putut lua legătura cu dumnealor. Am solicitat, în schimb, un domn de la criminalistică, a făcut poze și filmări, acum vedem ce demersuri se fac în continuare”, a precizat unul dintre fermierii implicați în acțiune, informează Agro TV.

Cântarele nu funcționează

Fermierii români au continuat urmărirea camionului și au constatat că nu funcționează nici cântarele pentru măsurarea încărcăturii.

”Legat de cântarele din vamă, iarăși este o problemă care nu știu dacă a fost sesizată. Noi am intrat pe jos în punctul vamal și cântarele nu funcționează. Urcă camioanele pe cântar, iar ecranele digitale de afară arată doar o linie punctată, nu arată o cantitate exactă. Imediat cum am fost văzuți acolo în punctul vamal, am fost luați pe sus, legitimați și s-a făcut un fel de presiune asupra noastră”, a mai precizat fermierul din județul Suceava.

Au fost și amendați la final

În urma acestui demers, fermierii în cauză s-au ales cu o amendă de 2.000 de lei din partea autorităților, pe motiv că au apelat nejustificat numărul de urgență 112, conform spuselor lor.

”La final de acțiune, tot noi am fost amendați cu 2.000 de lei, pentru apel nejustificat la 112. Autoritățile au fost foarte puțin cooperante, ne-au tratat cu superioritate și dispreț, nu vă spunem că mai aveam un pic și îi rugam frumos să-și facă treaba. Noroc că am filmat și i-am amenințat că filmările o să ajungă pe masa ministrului și lucruri din astea, ca să-și facă treaba corespunzător”, ne-a mai spus fermierul.